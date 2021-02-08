اهداف سفرهای استانی رئیس فدراسیون کشتی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امامی با بیان اهداف سفرهای رئیس فدراسیون کشتی به سایت این فدراسیون گفت: رئیس فدراسیون کشتی برای بررسی مشکلات کشتی به استان‌ها سفر می‌کند و این حرکت برای اولین بار است که با این کیفیت و تداوم اتفاق می‌افتاد و یکی از اهداف اصلی ایشان علاوه بر جلسه با مسئولان ارشد استانی، شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات جامعه‌ی کشتی استان و ایجاد همدلی بین آنها است.

وی ادامه داد: بنابراین رؤسای هیأت‌های کشتی استان نسبت به دعوت از تمامی جامعه کشتی برای جلسه با رئیس فدراسیون اقدام کنند تا تمامی نظرات، پیشنهادات و انتقادات در این سفرها به رئیس فدراسیون منتقل شود.

امامی در پایان تصریح کرد: اگر مربی یا پیشکسوتی نیز در جلسه‌ای از طرف هیأت کشتی استان دعوت نشد، در همین جا اعلام می‌کنم که از طرف فدراسیون دعوت است و حق حضور در جلسات را دارد زیرا برای رئیس فدراسیون کشتی بسیار اهمیت دارد که از تمامی مشکلات کشتی استان‌ها باخبر شود.