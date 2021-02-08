به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در نشست سرمایه گذاری و امور زیربنایی، توسعه روستایی و عشایری با اشاره به اینکه استعلام طرحهای سرمایهگذاری چهارمحال و بختیاری در کوتاهترین زمان توسط دستگاههای اجرایی اعلام شود، اظهار داشت: طولانی شدن زمان اعلام استعلامهای سرمایه گذاری از مهمترین موانع سد راه سرمایه گذاری در این استان به شمار میرود.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دستگاههای اجرایی نتیجه مثبت و منفی اجرای یک طرح را در کوتاهترین زمان اعلام کنند.
وی تاکید کرد: برداشتن موانع سد راه سرمایه گذاران در استان از مهمترین اهداف مسئولان ارشد استان است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه توسعه چهارمحال و بختیاری در گرو ورود سرمایه گذاران و بهره گیری از بخش خصوصی است، تاکید کرد: افزایش سرمایه گذاری در استان موجب رونق بخش تولید و افزایش اشتغال میشود.
وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیتها و جذب سرمایه گذاران موجب توسعه و پیشرفت استان میشود.
به گزارش مهر، در این نشست با اجرای ۱۲ طرح سرمایه گذاری در استان چهارمحال و بختیاری موافقت شد.
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