سرنوشت مبهم فرودگاه دوم خراسان شمالی/ دو شهر در اولویت هستند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: راه‌های ارتباطی همواره به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی برای توسعه یک منطقه در نظر گرفته می‌شود تا حدی که عده‌ای، توسعه بدون زیر ساخت‌های جاده‌ای را ممکن نمی‌دانند.

در این بین برای استان‌های دور دست از مرکز کشور، به دلیل فاصله زیاد، راه‌های هوایی از اهمیت بالاتری برخوردار است به حدی که حضور سرمایه گذاران، مسئولان کشوری و لشکری و بسیاری از نخبگان در آن استان معطوف به این دست از راه‌هاست.

خراسان شمالی یکی از این استان‌ها محسوب می‌شود. استانی در شمال شرق کشور که با فاصله‌ای قریب به هزار کیلومتر تا تهران و ۴۰۰ کیلومتری تا مشهد، از جمله استان‌های نیازمند به توسعه راه‌های هوایی است.

مسئولان خراسان شمالی نیز به این موضوع اذعان دارند، به حدی که در بسیاری از انتخابات‌ها، فرودگاه بجنورد به عاملی برای وعده دهی و اخذ رأی از مردم تبدیل شده است.

توسعه پروازهای بجنورد به تهران و حتی سایر نقاط کشور، بارها و بارها از سوی مسئولان مختلف وعده داده شده، اما همچنان شرایط فرودگاه بجنورد نامساعد است.

فرودگاه بجنورد درگیر مسائل فنی است

فرودگاه بجنورد به عنوان فرودگاه مرز هوایی فعال است که دارای یک باند به ابعاد ۴۲۰۰ در ۴۵ متر، اپرون به ابعاد ۲۴۵ در ۱۱۸ متر، تاکسی وی عمود به ابعاد ۲۳ در ۱۲۰ متر و ساختمان ترمینال مسافری به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع و ترمینال جدید به مساحت ۴ هزار و ۶۰۰ مترمربع می‌باشد.

اما تاکنون هیچ گاه فرودگاه بجنورد نتوانسته نیازهای استان را رفع کند زیرا به دلیل جانمایی های اشتباه با کوچک‌ترین تغییر شرایط جوی، پروازها به این فرودگاه لغو و یا به تعویق می‌افتد. محمد ابراهیم قدمگاهی، مدیر فرودگاه شهدای بجنورد در این خصوص می‌گوید: معمولاً پرواز شرکت‌های هواپیمایی به مقصد بجنورد به علت کمبود ناوگان و نیاز آن به بررسی فنی دوره‌ای هواپیما، شیوع ویروس کرونا و کاهش سفر لغو می‌شود.

قدمگاهی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا باعث کاهش پروازهای خطوط هوایی به مقصد خراسان شمالی و افت ۲۳ درصدی جا به جایی مسافر این فرودگاه در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال شد.

وعده بی ثمر پروازهای خارجی

در حالی که بجنورد برای پروازهای داخلی نیز با مشکلات فراوانی مواجه است، مسئولان مختلف بارها وعده راه اندازی پروازهای خارجی را به مردم داده‌اند. به عنوان نمونه محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی در اسفند ماه سال گذشته به برقراری پروازهای حج عمره و عتبات عالیات در استان اشاره داشت و گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی استان سازمان حج و زیارت کشور پذیرفته است این پروازها از فرودگاه بجنورد برقرار شود.

همچنین در مهرماه سال ۹۸ ماجرا فراتر از این نیز رفت؛ تا حدی که ولی الله حیاتی، معاون سیاسی وقت استانداری خراسان شمالی در جمع خبرنگاران از پرواز قطعی بجنورد به نجف خبر داد و حتی قیمت بلیط آن را نیز تعیین کرد.

حیاتی در این خصوص گفته بود: این نخستین بار است که پرواز بین‌المللی از فرودگاه بجنورد انجام می‌شود و از این طریق، زائران حسینی (ع) به نجف اشرف منتقل می‌شوند. ظرفیت این پرواز، ۱۵۰ نفر است. هزینه بلیت رفت و بازگشت این پرواز ۳۵ میلیون ریال می‌باشد. اما هیچ گاه این وعده‌ها ثمری نداشت و کارشناسان اصلی‌ترین دلیل آن را عدم شرایط مناسب فرودگاه بجنورد می‌دانستند.

از این رو مدت‌ها است بحث‌های زیادی روی فرودگاه دوم استان انجام می‌شود؛ به طوری که هوایی، معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی بررسی طرح احداث دومین فرودگاه استان را لازم دانست.

اکنون افراد مختلف با دیدگاه‌های گوناگون سعی دارند فرودگاه را به منطقه خاص هدایت کنند و در این راستا دو شهر جاجرم و شیروان به این امر نزدیک تر هستند.

کش مکش شیروان و جاجرم برای اخذ مجوز فرودگاه

شیروانی‌ها از چند سال گذشته تا کنون تلاش زیادی برای اخذ مجوز و تأسیس فرودگاه در این شهر کرده‌اند. نماینده سابق این شهر بارها به جانمایی غلط فرودگاه بجنورد اشاره داشت و این روند به فرماندار نیز کشیده شد به حدی که موضوع اخذ مجوز برای ساخت فرودگاه شیروان نیز در رسانه‌ها مطرح شد. حتی علی جدی، نماینده فعلی مردم شیروان در مجلس نیز وعده پیگیری فرودگاه برای این شهر را داده است.

برخی از مسئولان و کارشناسان دلایلی همچون نزدیک بودن شیروان به بجنورد، مرکزیت شیروان و امکان استفاده جمعیت بیشتری از فرودگاه، قرار داشتن صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، سیمان، قند و نیروگاه در اطراف شیروان و پروژه‌های مگاگاوداری و گلخانه ۱۰۰ هکتاری را دلیلی برای احداث فرودگاه در این شهر می‌دانند.

پیگیری‌های مستمر برخی افراد باعث شد خبری تحت عنوان تصویب احداث باند اضطراری در ۱۰ کیلومتری شهر شیروان در رسانه‌ها منعکس شود اما تاکنون این امر به سرانجام نرسیده است.

از سوی دیگر جاجرم دیگر مدعی احداث فرودگاه است. البته جاجرم هم اکنون دارای باند بوده؛ فرودگاه جاجرم در حال حاضر دارای ۲ هزار و ۸۵۰ متر طول باند و ۵۵۰ هکتار زمین حصار کشیده شده است. موافقان برقراری پرواز از جاجرم نیز فعالیت دو کارخانه بزرگ آلومینا و شمش در این شهر را یکی از اصلی‌ترین دلایل آن دانستند. همچنین با توجه به اینکه عموم لغو پروازهای بجنورد به دلیل شرایط آب و هوایی است، جاجرم از مزیت بیشتری در این حوزه برخوردار می‌باشد و به این ترتیب ممکن است لغو پروازها کاهش یابد.

در نهایت غلامرضا هوایی، معاون عمرانی استاندار چندی پیش گفت: تلاش می‌کنیم با کمک کارخانه ملی جاجرم در یک سال آینده فرودگاه این شهر فعال شود؛ زیرا شرکت هواپیمایی آمادگی استفاده از این فرودگاه را دارد و تنها باید زمینه این حضور را فراهم کنیم.

اینک باید دید در میان کش مکش‌های دو شهر شیروان و جاجرم و با توجه به شرایط آب و هوایی و امکانات موجود، کدام شهر می‌تواند گوی سبقت راه اندازی فرودگاه را از دیگری برباید.