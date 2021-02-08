۱۹۰ کیلوگرم تریاک در محور لردگان - بروجن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر امان اللهی بیان داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت سوداگران مرگ در تهیه و توزیع مواد مخدر در استان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان‌های لردگان و بروجن قرار گرفت.

وی افزود: پس از اخذ مجوز قضائی و انجام تحقیقات، دو دستگاه خودرو پژو این قاچاقچیان در یک عملیات پلیسی شناسایی و در محور لردگان-بروجن متوقف شدند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در بازرسی از این خودروها ۱۹۰ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف و شش قاچاقچی دستگیر شدند.

وی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، گفت: برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر از برنامه‌های محوری پلیس این استان در سال جاری است.