بازگشت آلودگی به آسمان پایتخت پس از پایان بارشها

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای سالم تهران با قطع شدن بارندگی‌ها به پایان رسید. کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ناسالم بوده و این شرایط تاکنون نیز ادامه یافته است.

میانگین غلظت آلاینده‌های هوا که طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۰۶ قرار داشته هم اکنون به عدد ۱۲۰ رسیده است.

در این شرایط توصیه می‌شود، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل بکاهند.

با توجه به خروج سامانه بارشی از آسمان تهران، پیش بینی می‌شود آلودگی هوا نیز طی ساعات آینده در هوای شهر ماندگار باشد.