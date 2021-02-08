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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۱۶

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد؛

بازگشت آلودگی به آسمان پایتخت پس از پایان بارشها

بازگشت آلودگی به آسمان پایتخت پس از پایان بارشها

با قطع شدن بارندگی‌ها، کیفیت هوای تهران نیز کاهش یافت و هم اکنون هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای سالم تهران با قطع شدن بارندگی‌ها به پایان رسید. کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ناسالم بوده و این شرایط تاکنون نیز ادامه یافته است.

میانگین غلظت آلاینده‌های هوا که طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۰۶ قرار داشته هم اکنون به عدد ۱۲۰ رسیده است.
در این شرایط توصیه می‌شود، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل بکاهند.

با توجه به خروج سامانه بارشی از آسمان تهران، پیش بینی می‌شود آلودگی هوا نیز طی ساعات آینده در هوای شهر ماندگار باشد.

کد مطلب 5141824
سمیرا خباز

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