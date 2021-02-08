ضرورت اجرای تفاهمنامه تجاری اوراسیا و تقویت مناسبات اقتصادی

علی‬ کریمی‬ فیروزجایی‬ در‬ گفتگو‬ با‬ خبرنگار‬ مهر گفت: با سفر رئیس قوه مقننه به روسیه نقش راهبردی دیپلماسی پارلمانی برای تقویت همگرایی منطقه‌ای و بین المللی نمایان می‌شود و هدف گیری دیپلماسی پارلمانی در کنار تقویت دیپلماسی عمومی تضمین کننده امنیت ملی است.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اولین سفر خارجی رئیس مجلس یازدهم به روسیه افزود: این سفر بیانگر اهمیت نقش روسیه در همگرایی منطقه‌ای و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور تصریح کرد: بزودی نتایج مثبت سفر رئیس مجلس به روسیه در چارچوب تقویت روابط و مناسبات فی مابین آشکار خواهد شد.

کریمی فیروزجایی با تاکید بر نگاه عمیق کشورمان به همکاریهای بین المللی برای تأمین منافع مشترک یادآورشد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون از همکاریهای بین المللی برای ایجاد ساختارهای نوین فرامنطقه ای خارج نشده است و بر این امر اصرار دارد.

نماینده مردم بابل با اشاره به نقش راهبردی روسیه درایجادسیاست توازن منطقه‌ای و بین المللی افزود: در جریان سفر مهم دکتر قالیباف به روسیه بستر همکاریهای دوجانبه تهران و مسکو بر روی ریل جدیدی قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس یادآورشد: اجرای تفاهم نامه تجاری اوراسیا و تقویت مناسبات اقتصادی با روسیه از محورهای مهم سفر دکتر قالیباف به مسکواست و با توجه به نقش مهم روسیه در عرصه بین المللی تقویت نگاه به شرق از سوی کشورمان معنادار است.

عضو مجمع نمایندگان مازندران افزود: با توجه به سیاست جدید آمریکا در مورد برجام نزدیکی روابط با روسیه در پیشبرد منافع کشورمان حائز اهمیت است.

فیروزجایی با اشاره به فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم برچیدن تحریم‌های یکجانبه وظالمانه آمریکا علیه کشورمان افزود: فرامین رهبری معظم انقلاب در همه عرصه‌ها بویژه سیاست خارجی فصل الخطاب و راهبردی است.

این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه اقدام راهبردی مجلس مبنی بر اعمال محدودیت در اجرای تعهدات برجامی گفت: دولت باید تا دوم اسفند ماه جاری زمینه اجرایی شدن کامل این مصوبه را فراهم کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: مجلس یازدهم هیچ گونه مماشات و تعلل در مقابل بد عهدی غرب بر سر برجام را تحمل نخواهد کرد.