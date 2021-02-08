خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: امروز که دشمن قلب اسلام را مورد هدف قراردادِ و با ابزارهای خود می‌کوشد تا تأثیر اسلام را از قلب و دل مسلمین از بین ببرد ارجاع به حدیث شریفه «من در میان شما دو شیء گران‌بها باقی می‌گذارم» که یکی بزرگ‌تر از دیگری است، کتاب خدا و عترتم که همان اهل بیت (ع) است. پس بنگرید که چگونه با آن دو رفتار می‌کنید که آن دو از هم جدا نمی‌شوند تا آنکه در کنار حوض بر من وارد شوند. می‌تواند بزرگ‌ترین حافظ و سلاح بشر در مقابله با دشمن باشد.

در این میان کانون‌های قرآنی بسیاری در راستای ترویج مکتب اسلام و قرآن شکل‌گرفته‌اند و می‌کوشند تا با ارجاع به قرآن در مقابله با انحرافات موجود به پا خیزند. حسن رهبر یکی از افرادی است که تمام زندگی خود را صرف فعالیت‌های قرآنی کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال ۷۹ به همراه تعدادی از دوستانم برگزاری جلسات قرآنی را در منزل حاج رحیم وحدانی را آغاز کردیم. جلسات قرآنی پانزده نفرِ ما هفته‌ای یک‌بار برگزار می‌شد و ما در شب جمعه پای مکتب قرآن می‌نشستیم.

وی افزود: از سال ۸۶ مؤسسه قرآنی مجمع الحافظین را به طور رسمی دایر کردم و از آن پس تا به امروز در هفته شاهد برگزاری چهار جلسه تخصصی قرآنی اعم از روخوانی، صوت و لحن، مفاهیم و حفظ هستم البته در کنار مفاهیم قرآنی جلسات مشاوره و کلاس‌های دیگری را نیز دایر می‌کنیم.

مدیر مؤسسه قرآنی مجمع الحافظین اذعان کرد: تاکنون بیش از هزار نفر در کانون قرآنی مجمع الحافظین پای درس قرآن و عترت نشستند و طبق حدیث پیامبر (ص) که به حفظ و ارزش‌نهادن به قرآن و عترت تاکید داشته و در حد توان عمل کردند و حالا که افراد تحصیل کرده هستند و تشکیل خانواده دادند باز هم از برکات قرآن بهره می‌برند.

تربیت ۲۰۰ نفر از برگزیدگان قرآنی استان در مجمع الحافظین

وی گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ نفر از برگزیدگان مسابقات قرآنی در مؤسسه قرآنی مجمع الحافظین پرورش یافته و در مسابقات استانی، کشوری و بین المللی نام‌آور شدند.

این مسئول قرآنی تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد از اعضا کانون قرآنی قشر دانش‌آموز و ۲۰ درصد اعضا جزو اقشار مختلف جامعه هستند که زیر سایه قرآن پرورش پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: یکی از دیگر از فعالیت‌های ما در کانون برای ارتقا سطح کیفی قرآن و معارف آن، برگزاری کلاس‌های تخصصی قرآنی است که ذیل برنامه‌ها و هماهنگی‌های سازمان تبلیغات اسلامی در سه سال متوالی برگزار می‌شود و در پایان دوره و بعد از برگزاری آزمون به راه‌یافتگان مراحل نهایی مدرک لیسانس قرآنی تعلق می‌گیرد.

رهبر با اشاره به تشکیل گروه خیرین در کانون قرآنی مجمع الحافظین عنوان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در ماه مبارک به همراه گروهی از اساتید و افراد قرآنی تصمیم گرفتیم در بخش کمک مومنانه ورود پیدا کنیم و رسالت خود را از نگاه مواسات رهبر معظم انقلاب و بیانات قرآنی بجا بیاوریم.

وی ادامه داد: بعد از شناسایی خانواده‌های کم‌برخوردار که تحت حمایت هیچ نهادی نبودند رزمایش کمک مومنانه را با توزیع ۵۰ بسته معیشتی آغاز کردیم.

این مسئول تصریح کرد: بعد از توزیع اولین مرحله رزمایش کمک مومنانه تصمیم گرفتیم در قالب یک مجمع قرآنی خیریه‌ای راه اندازی کنیم تا بتوانیم در سایر روزهای سال نیز خدمت رسان مردم باشیم، در همین راستا با همکاری اعضا و اساتید کانون یک گروه خیریه تشکیل دادیم و به صورت ماهانه به خانواده‌های کم برخوردار اقلام غذایی توزیع می‌کنیم.

وی ابراز کرد: در جامعه‌ای که دشمن از هر راهی می‌کوشد تا جامعه را به انحراف بکشد و با استفاده از ابزارهای مختلف مانند شبکه‌های مجازی و ماهواره افکار عمومی را جهت دهی کند این قرآن و عترت است که می‌تواند راه را برای انسان بگشاید و با رهنمودهایی که در اختیار انسان قرار می‌دهد قدر تشخیص راه درست و غلط را در اختیار انسان قرار دهد.

رهبر در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه قرآن و عترت راه رسیدن به سعادت انسان است درخواست ما از مسئولین همراهی و همکاری لازم برای اجرای امورات قرآنی و فرهنگی است چرا که اگر در راستای جبران خلع‌های فرهنگی و مذهبی سرمایه‌گزاری شود نتیجه این سرمایه گزاری در جهت دهی صحیح جامعه تجلی پیدا می‌کند.