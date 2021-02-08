صادرات برق توسط بخش خصوصی منطق قوی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تأثیر اصلاح تعرفه برق در کاهش مصرف آن، گفت: اصلاح تعرفه می‌تواند بر مدیریت مصرف اثرگذار باشد اما این تنها یک ابزار برای مدیریت مصرف است و زمانی کارآمد است که در کنار سایر ابزار قرار گیرد اما قطعاً نقش بسزایی در مدیریت و کاهش مصرف برق دارد.

وی در این خصوص ادامه داد: یکی از روش‌هایی که توانست مصرف برق را مدیریت کند، طرح برق امید بود که در نتیجه اجرای آن از ابتدای آبان ماه سال جاری، میزان کم مصرف‌های برق ۲.۳ درصد افزایش، میزان خوش مصرف‌ها ۵ درصد افزایش و میزان پرمصرف‌ها ۷.۳ درصد کاهش یافت.

به گفته این مقام مسئول باید به سمتی حرکت کنیم تا نرخ برق به سمت حقیقی شدن سوق پیدا کند و در این راستا باید به طور پلکانی و به مرور زمان اما به صورت منظم نرخ تعرفه را اصلاح کرد تا مصرف کنندگان بزرگ که بخشی از محصول نهایی خود را صادر می‌کنند، به جای پرداخت یارانه به کشور مقصد، قیمت حقیقی انرژی مصرفی خود را بپردازند.

اردکانیان در پاسخ به پرسش مهر درباره امکان ارائه طرحی از سوی وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجازه صادرات برق به بخش خصوصی، تصریح کرد: طی سالهای اخیر سرمایه گذاری مناسبی برای انتقال برق کرده‌ایم که قطعاً ثمردهی آنها موجب می‌شود تا ظرفیت انتقال، صادرات و تجارت برق در سالهای آینده به طور قابل توجهی افزایش یابد. از سوی دیگر باید توجه کنیم که بازارهای صادراتی برق در منطقه توسط شرکت‌های برق دولتی آن کشور مدیریت می‌شود و در حقیقت قراردادهای صادرات برق بین دولت‌ها اتفاق می‌افتد.

وزیر نیرو ادامه داد: درآمد ارزی ای که وزارت نیرو از محل صادرات برق دارد، بین قابل توجهی از تولید کنندگان که شامل بخش نیروگاهی، مهندسی، تجهیزات و غیره می‌شود، تقسیم می‌شود اما اگر مجوز صادرات را به بخش خصوصی بدهیم از آنجایی که منبع درآمد ارزی دیگری نداریم، درآمد صادراتی معطوف به چند نیروگاه و شرکت خواهد شد و سایر تولید کنندگان از آن بی بهره اند.

اردکانیان افزود: ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی به عقیده بسیاری از کارشناسان و دولت منطق قوی ای ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که میزان صرفه جویی ایجاد شده برق از محل اصلاح تعرفه چه میزان بوده است؟ توضیح داد: اصلاح تعرفه همواره در قالب‌های مختلف انجام می‌شود اما به طور مثال پاداشی که به مصرف کنندگان برق در تابستان سال جاری زمان جابجایی مصرف برقشان به زمانی غیر از پیک مصرف پرداخت کردیم، حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بود که از محل برق امید، تأمین شد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه طی نیم ساله دوم سال ۹۲ تا بهمن ماه سال جاری ۵۰ سد بهره برداری شده است گفت: در حوزه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی شاهد احداث ۳۳۴.۶ هزار هکتار شبکه بوده ایم. این در حالی است که طی این مدت ۷۸ تصفیه خانه شهری و ۴۴ تصفیه خانه آب شهری افتتاح شده است.

به گفته این مقام مسئول از سال ۹۲ تا کنون ۱۷ هزار و ۳۳۸ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است که شامل برق حرارتی، آبی، خورشیدی و بادی بوده است.

اردکانیان میزان آبرسانی بهداشتی و پایدار را طی ۷ سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۴۸ روستا با جمعیت ۸.۴ میلیون نفر عنوان کردو اظهار داشت: طی این مدت به ۲ هزار و ۹۶۵ روستای کشور برق رسانی شده است.

این مقام مسئول ارتفاع ریزشهای جوی از ابتدای مهرماه تا ۱۸ بهمن سال آبی ۱۳۹۹-۴۰۰ را در کل کشور معادل ۸۸.۶ میلیمتر اعلام کرد و گفت: این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۲۳.۲ میلیمتر)، ۲۸ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۵۰.۶ میلیمتر) ۴۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته وزیر نیرو، ظرفیت کل مخازن سدهای کشور طبق آخرین اطلاعات به دست آمده ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است که در حال حاضر ۵۳ درصد آن پر است. در هفته جاری ورودی آب به سدها ۰.۶۰ میلیارد متر مکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۷۱ میلیارد متر مکعب بوده است. این در حالی است که خروجی سدها در مدت زمان یاد شده ۰.۶۳ میلیارد متر مکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۶۷ میلیارد متر مکعب بوده است.

اردکانیان تعداد تصفیه خانه‌های کل کشور را در ابتدای انقلاب ۴ تصفیه خانه با پوشش ۸.۵ درصد جمعیت شهری اعلام کرد و ادامه داد: این ۸.۵ درصد جمعیت ۱.۵ میلیون نفری را تحت پوشش داشت. این در حالی است که اکنون تعداد تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب شهری کشور ۱۶۸ واحد است که ۳۹ درصد جمعیت شهری بالغ بر ۲۱ میلیون نفر را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری بزرگترین تصفیه خانه کشور در تهران به نام فیروزبهرام تکمیل و بهره برداری می‌شود، توضیح داد: با بهره برداری از این تصفیه خانه، جمعیت ۲.۵ میلیون نفری تحت پوشش قرار می‌گیرند. دامنه پوشش این تصفیه خانه ۵ منطقه شهرداری است. در نتیجه راه اندازی آن ۵۰ میلیون متر مکعب آب تصفیه شده را در اختیار بخش کشاورزی جنوب تهران قرار می‌دهیم و همزمان ۱۵۰ حلقه چاه که مسئول تعیین آب کشاورزی جنوب تهران بودند مسدود می‌شوند.

وزیر نیرو در ارتباط با ایجاد وزارت انرژی تاکید کرد: هر زمان که به مشکلی می‌خوریم به جای آنکه مشکل را آسیب شناسی کرده و به طور ریشه‌ای آن را برطرف کنیم خواستیم تا دو وزارتخانه را ادغام کنیم یا وزارتخانه‌ای را تفکیک کنیم. این در حالی است که اگر چنین تصمیمی داریم باید به سه پرسش پاسخ منطقی داده شود. نخست اینکه آیا مشکلاتی که داریم با این اصلاح ساختار حل می‌شود؟ پرسش دوم این است که آیا ساختار جدید ایجاد شده به واسطه جدید بودن، مشکلات جدید نیز ایجاد می‌کند؟ و پرسش سوم نیز این است که مشکلات جدید را چگونه حل کنیم؟ به طور اصولی اصلاح ساختاری باید بر اساس آینده پژوهشی شکل گیرد اما چنین اقدامی اغلب در کشور انجام نمی‌شود. انجام نشدن آسیب زا است.

اردکانیان تصریح کرد: زمانی که اذهان متوجه مشکل مصرف بالای انرژی در کشور شده است باید آن را در جهت صحیح به عمق مشکل راهنمایی کنیم تا مشکل به طور اساسی حل شود نه اینکه زمانی که اذهان بر روی موضوع افزایش مصرف انرژی کشور و پیامدهای آن متمرکز است بخواهیم تمرکز را از این موضوع کاهش دهیم.