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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۰

فرماندار شهرستان بویراحمد:

بی توجهی به پروتکلها در شهرستان بویراحمد نگران کننده است

بی توجهی به پروتکلها در شهرستان بویراحمد نگران کننده است

یاسوج- فرماندار شهرستان بویراحمد با ابراز نگرانی از عدم توجه به پروتکلهای بهداشتی گفت: عادی انگاری کرونا در این شهرستان می تواند منجر به بازگشت به وضعیت قرمز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد کرونای شهرستان، افزود: نباید وضعیت زرد کرونا عاملی برای عادی انگاری شده و بی توجهی به فاصله گذاری ها می‌تواند باعث افزایش سرعت گسترش کرونا شود.

کناری تصریح کرد: باید تمام تلاش را برای بهبود وضعیت از حالت زرد به کار بگیریم تا شاهد شرایط بهتری در شهرستان باشیم.

کناری با تاکید بر استفاده از ماسک توسط مردم، گفت: اگر دستور العمل ها با نگاه مردم محور اجرایی شود، کنترل مناسبی در مقابله با کرونا خواهیم داشت.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه عادی انگاری و بی توجهی به پروتکل‌ها می‌تواند زمینه ساز بازگشت محدودیت‌ها باشد، گفت: تاکید ما بر پرهیز از تجمعات، دورهمی ها و ساده انگاری‌ها بوده و باید نگاه‌ها بر محور رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی در سطح جامعه برای مقابله با این ویروس شکل بگیرد.

کد مطلب 5141861

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