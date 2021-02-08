بی توجهی به پروتکلها در شهرستان بویراحمد نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد کرونای شهرستان، افزود: نباید وضعیت زرد کرونا عاملی برای عادی انگاری شده و بی توجهی به فاصله گذاری ها می‌تواند باعث افزایش سرعت گسترش کرونا شود.

کناری تصریح کرد: باید تمام تلاش را برای بهبود وضعیت از حالت زرد به کار بگیریم تا شاهد شرایط بهتری در شهرستان باشیم.

کناری با تاکید بر استفاده از ماسک توسط مردم، گفت: اگر دستور العمل ها با نگاه مردم محور اجرایی شود، کنترل مناسبی در مقابله با کرونا خواهیم داشت.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه عادی انگاری و بی توجهی به پروتکل‌ها می‌تواند زمینه ساز بازگشت محدودیت‌ها باشد، گفت: تاکید ما بر پرهیز از تجمعات، دورهمی ها و ساده انگاری‌ها بوده و باید نگاه‌ها بر محور رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی در سطح جامعه برای مقابله با این ویروس شکل بگیرد.