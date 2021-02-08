بیمه ثالث اقساطی بدون نیاز به چک از کجا بخرم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین بیمه‌هایی که برای هر وسیله نقلیه موتوری ضروری است، بیمه شخص ثالث است. بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه ضروری و اجباری برای تمامی وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده است.

چرا باید بیمه شخص ثالث بخریم؟

بیمه شخص ثالث، بیمه‌ای اجباری برای تمام دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث است. در بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه شخص اول به شمار می‌آید. شخص ثانی شرکت بیمه است که متعهد به جبران هزینه‌ها طبق قرارداد است و در نهایت شخص ثالث فرد زیان دیده در حوادث رانندگی است (که منظور غیر از راننده مقصر است). تمامی اشخاصی که در یک حادثه تصادف، زیان مالی و جانی می‌بینند، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفته و این بیمه هزینه‌های مربوط به درمان، فوت و خسارات وارد شده به اموال را جبران می‌کند.

بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می‌دهد؟

بیمه شخص ثالث به طور کلی دو نوع خسارت مالی و جانی را پوشش خواهد داد. منظور از خسارت مالی خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد شده است. خسارت بدنی همان خسارت جانی شامل صدمات بدنی، انواع آسیب‌دیدگی‌ها، شکستگی‌ها، قطع عضو و یا حتی فوت را پوشش می‌دهد.

آیا امکان خرید بیمه شخص ثالث به صورت اقساطی وجود دارد؟ آیا می‌توان هزینه بیمه شخص ثالث را به صورت اقساط کوتاه‌مدت یا بلندمدت پرداخت کرد؟

بیمه ثالث قسطی بدون چک چیست

بیمه ثالث اقساطی چیست و چه شرایطی دارد؟

در بسیاری از موارد، بیمه‌گزار توانایی پرداخت هزینه بیمه شخص ثالث را به صورت یکجا ندارد. بهترین راهکار اقساطی کردن بیمه شخص ثالث است. آیا روش‌های دریافت بیمه ثالث اقساطی بین شرکتهای مختلف بیمه‌گر یکی است؟ چه تفاوتی میان بیمه شخص ثالث اقساطی و نقدی وجود دارد؟

تفاوت دو روش بیمه ثالث نقدی و اقساطی، در نحوه پرداخت حق بیمه است. در بیمه شخص ثالث نقدی، شما حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت می‌کنید. اما در بیمه ثالث اقساطی باید در فواصل زمانی مشخصی حق بیمه را به شرکت بیمه‌گر پرداخت کنید. یکی از متداول‌ترین راه‌های صدور بیمه شخص ثالث اقساطی، روش سه ماه است. اما می‌توان به صورت ۶ ماهه و ۹ ماهه نیز آن را پرداخت کرد. در ابتدا ۵۰% از کل مبلغ بیمه نامه به صورت نقدی و مابقی آن به صورت چک در فواصل زمانی مشخص دریافت می‌گردد.

تعداد چک‌ها، فواصل زمانی و مبلغ آن‌ها، به نوع قرارداد بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر بستگی دارد.

از کجا بیمه ثالث اقساطی بدون چک بخریم

از چه شرکت‌هایی می‌توان بیمه ثالث اقساطی را دریافت کرد؟

به غیر از شرکت‌های بیمه‌گر که مستقیم با بیمه‌گزار در ارتباط هستند، شرکت‌های دیگری راه‌اندازی شده‌اند که وظیفه آن‌ها ارائه انواع خدمات بیمه‌ای است. به گونه‌ای که می‌توانند بیمه‌های شرکت‌های مختلف را به صورت یکجا در اختیار فرد قرار داده و در نتیجه بیمه‌گزار با مقایسه آن‌ها می‌تواند بهترین نوع بیمه را انتخاب کند. وقتی وارد یک سایت بیمه می‌شوید، می‌توانید به دو طریق بیمه ثالث اقساطی و نقدی را دریافت کنید. به این صورت که ابتدا نوع بیمه را مشخص می‌کنید و در نهایت از بین شرکت‌های معرفی شده یکی را انتخاب می‌کنید و یا اینکه مستقیماً شرکتی که مورد نظرتان بوده را انتخاب کرده و در نهایت از بین بیمه‌هایی که ارائه می‌دهد، بیمه ثالث نقدی یا بیمه ثالث اقساطی را انتخاب می‌کنید. در خصوص بیمه شخص ثالث موتور سیکلت هم می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

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دریافت بیمه از شرکت‌های فروش بیمه چه مزیت رقابتی در مقایسه با خود شرکت بیمه‌گر دارد؟

یکی از مهمترین مزایای این‌گونه شرکت‌ها امکان ارائه انواع بیمه‌های مورد نیاز برای خودرو، خانه و شخص، شامل بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بیمه آتش‌سوزی، بیمه عمر، بیمه تکمیلی و غیره است. بنابراین وجود چنین سامانه‌هایی، حق انتخاب بیمه‌گزار را بیشتر می‌کنند تا بتوانند با مقایسه شرایط، هزینه‌ها، نحوه پرداخت و شرکت‌های بیمه‌گر مختلف، بهترین نوع بیمه و بهترین شرکت را انتخاب کند.

مثل همیشه برای جمع‌آوری اطلاعات و تدوین این مقاله، سایت‌های مختلفی را بررسی کردیم تا بتوانیم بهترین نوع بیمه ثالث اقساطی و بهترین شرکت بیمه‌گر را به شما معرفی کنیم. در این میان خرید آنلاین بیمه و امکان محاسبه هزینه انواع بیمه به صورت آنلاین در سایت بیمه دات کام، به عنوان یک خدمت، بسیار کاربردی و کارآمد بود. به این صورت که می‌توانید با ورود برخی اطلاعات خودروی خود، بیمه شخص ثالث مورد نیاز خودرو را محاسبه کرده و در نتیجه با آگاهی از هزینه بیمه شخص ثالث برای خرید نقدی یا اقساطی آن اقدام کنید. لازم به ذکر است که بیمه دات کام از جمله مجموعه‌هایی است که علاوه‌بر بیمه شخص ثالث اقساطی و نقدی، انواع دیگر بیمه شامل بیمه موتور سیکلت، بیمه بدنه، بیمه مسافرتی، بیمه درمان شامل بیمه تکمیلی، بیمه آتش‌سوزی و زلزله، بیمه انفرادی و سازمانی و همین‌طور بیمه مسئولیت پزشکان و حتی بیمه کرونا را نیز ارائه می‌دهد.

هر چه شرکت مورد نظر شما با شرکت‌های بیمه بیشتری طرف قرارداد باشد، قاعدتاً شما به عنوان بیمه‌گزار حق انتخاب بیشتری خواهید داشت و در نتیجه می‌توانید بهترین نوع بیمه را انتخاب کنید.

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