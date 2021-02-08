به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر امروز در دیدار با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) استان یزد با اشاره به طرح‌ها و برنامه‌هایی که ستاد اجرایی فرمان امام برای رفع مشکل اشتغال دارد، اظهار داشت: طرح‌های خود را مطرح کنید تا در صورت مراجعه خیران بتوانیم آنها را به سمت اجرای طرح‌های پیشنهادی ستاد اجرایی فرمان امام هدایت کنیم.

وی افزود: یکی از طرح‌های مهمی که جای کار بسیار نه تنها در استان یزد بلکه در سطح کشور دارد و می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند، صنعت پوشاک است.

ناصری عنوان کرد: این طرح نیاز به وام کلان یا تجهیزات پیشرفته و مدرن چندانی ندارد و تنها با آموزش و سرمایه گذاری اندک و راه اندازی اولیه طرح می‌توان نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را در کشور مشغول به کار کرد.

امام جمعه یزد با بیان اینکه این طرح را می‌توان هم در شهرها و هم روستاها راه‌اندازی کرد، تصریح کرد: این طرح حتی می‌تواند مشاغلی که ضرورت ندارد زنان آن را اشغال کنند را آزاد کرده و شغلی آبرومند، همراه با آرامش در کانون گرم خانواده برای زنان ایجاد کند.

وی تاکید کرد: صنعت پوشاک ما اکنون دست کشورهای خارجی است و به دنبال آن نساجی‌ها و ریسندگی‌ها کم کم از رونق افتاده و تعطیل شده در حالی که اگر حداقل سالی ۳۶۰ میلیون قطعه لباس مورد نیاز مردم کشور تامین شود و در کنار آن صادرات نیز انجام شود، از کشت پنبه تا ریسندگی و نساجی رونق می گیرد.

ناصری با برشمردن مزایای صنعت پوشاک تصریح کرد: در حالی که این صنعت درآمدزا و بدون آلایندگی را نیاز داریم، این همه صنایع سنگین و آلاینده در شهرهای استان یزد مستقر کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه باید هرچه سریع‌تر شهرک پوشاک با راه اندازی سوله های بزرگ توسط ستاد اجرایی فرمان امام ایجاد شود، افزود: این ظرفیت در ستاد اجرایی فرمان امام برای اجرای این طرح وجود دارد.