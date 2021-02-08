مخالف مداخله مستقیم و دستوری در بازار هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزمحسینی در نشست با فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس شورای اسلامی و تشکلها و انجمنهای صنفی اظهار داشت: به دنبال ایجاد خط اعتباری برای استفاده از ظرفیت صنوف برای توانمندسازی مردم هستیم. باید خیرین توسعه توسط اصناف و بازاریان تشکیل شود و از تجار و اصناف شرافتمند برای مشارکت در این موضوع دعوت به عمل آید.
وی همچنین با اشاره به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی کشور، تصریح کرد: در حوزه اصناف نیز باید از این گونه مدلهای تجربه شده برای توسعه استفاده شود و بسته حمایت مالی همانند بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در این حوزه نیز تعریف گردد.
مشارکت فراکسیون اصناف مجلس برای مدیریت و ساماندهی نظام توزیع
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیل در امر واردات و ارتقا صادرات را از اولویتهای این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراوانی کالا در بازار برای کنترل قیمتها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود که در این زمینه همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تخصصی اصناف مثمر ثمر است.
رزم حسینی با اشاره به اینکه دنیا به سمت فروشگاههای بزرگ رفته است، یادآوری کرد: البته راه اندازی این فروشگاهها باید با ساختار شهرسازی و نوع هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.
استفاده از ظرفیت مجلس برای تدبیر و تغییرات مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف
وی همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس را برای تدبیر و تغییرات لازم و مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جایی ضرورت دارد، تغییراتی که به مصلحت صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با گرامیداشت دهه مبارک فجر با یادآوری نقش بازار در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، افزود: مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) همواره از بازاریان و صنوف به نیکی یاد کردند و کمکهای بازار در دوران انقلاب و دفاع مقدس برای اداره جنگ بر کسی پوشیده نیست.
رزم حسینی همچنین با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای صنوف در این شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: هر جا کار به اهلش سپرده شده به درستی جلو رفته است که در حوزه بازار نیز باید اینگونه باشد و وزارت صمت در راستای وظایف ذاتی خود همواره یکی از دستگاههای حامی بازار است.
با مداخله مستقیم و دستوری در بازار موافق نیستم
وی در این خصوص توضیح داد: به عنوان نمونه در حوزه کنترل قیمتها معتقدم که کار باید در دست خود بازاریان باشد، به شخصه با مدیریت بازار موافق هستم اما به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزارهای بازار مانند تعرفههای وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد.
در این جلسه جمعی از اعضای فراکسیون اصناف و تشکلهای صنفی به بیان مهمترین نقطه نظرهای خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند.
نظارت بر قیمتها، تقویت عملی شبکه توزیع، حمایت واقعی از اصناف آسیب دیده بر اثر کرونا، ساماندهی فعالیت همزمان اتحادیههای موازی، تسهیل فرایندهای صدور جوازهای کسب، آموزش اصناف، استفاده از ظرفیت اصناف برای اعتماد آفرینی در جامعه، اصلاح برخی قوانین انتخابات اصناف، تغییر ضوابط اولیه تأسیس فروشگاه زنجیرهای از جمله زیربنایی، تجاری و جانمایی، توسعه ظرفیت نظام صنفی برای توزیع تولیدات داخلی و مواد اولیه، صادر کردن کالاها توسط واسطههای غیر صنفی غیر ایرانی و فشار بر صنوف کشورمان در این حوزه، از مهمترین نقطه نظرات بوده است.
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