به گزارش خبرگزاری مهر، ستایش دیرکوند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از نصب سه دستگاه سنجش آلاینده‌های هوا در سه منطقه از لرستان خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها به منظور بررسی و نظارت دقیق‌تر و بهتر وضعیت آلودگی هوای استان خریداری شده‌اند که طی چند روز آینده نصب و راه اندازی می‌شوند.

وی عنوان کرد: در مورد نصب و راه اندازی سه دستگاه سنجش آلودگی‌های هوا خریداری شده جلسه مشترکی را با نمایندگان استانداری لرستان و سازمان محیط زیست برگزار کردیم.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: در این جلسه تصمیمات لازم در مورد مناطق نصب و راه اندازی این سه دستگاه گرفته شد.

دیرکوند اظهار کرد: این دستگاه‌ها قطعاً در شهرهایی که در طول سال بیشترین بار آلودگی هوا و گردوغبار را دارند نصب خواهند شد.

وی افزود: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان یک دستگاه ناظر تمامی جوانب بهداشت محیطی را رصد می‌کند.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: هر چند تأمین سلامت هوا، وظیفه ذاتی سازمان محیط زیست است اما ما موظفیم اقدامات نظارتی خود را با امکانات و تجهیزات جدید و مدرن انجام دهیم.

دیرکوند ادامه داد: این نظارت‌ها کمک می‌کند تا دستگاه‌های ذیربط به موقع و بهتر عمل کنند.

وی اظهار کرد: میزان آلودگی هوا یکی از شاخص‌های مهم بهداشت می‌باشد که سلامت تمامی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با افزایش تعداد کارگاه‌های صنعتی، شیمیایی و خودرو در کشور و به فراخور آن در استان میزان آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است.