  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۱۴

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۳ دستگاه سنجش آلاینده‌های هوا در لرستان نصب می‌شود

۳ دستگاه سنجش آلاینده‌های هوا در لرستان نصب می‌شود

خرم‌آباد- مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خریداری ۳ دستگاه سنجش آلاینده‌های هوا خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها در نقاطی که بیشترین بار آلودگی هوا را دارند، نصب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستایش دیرکوند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از نصب سه دستگاه سنجش آلاینده‌های هوا در سه منطقه از لرستان خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها به منظور بررسی و نظارت دقیق‌تر و بهتر وضعیت آلودگی هوای استان خریداری شده‌اند که طی چند روز آینده نصب و راه اندازی می‌شوند.

وی عنوان کرد: در مورد نصب و راه اندازی سه دستگاه سنجش آلودگی‌های هوا خریداری شده جلسه مشترکی را با نمایندگان استانداری لرستان و سازمان محیط زیست برگزار کردیم.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: در این جلسه تصمیمات لازم در مورد مناطق نصب و راه اندازی این سه دستگاه گرفته شد.

دیرکوند اظهار کرد: این دستگاه‌ها قطعاً در شهرهایی که در طول سال بیشترین بار آلودگی هوا و گردوغبار را دارند نصب خواهند شد.

وی افزود: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان یک دستگاه ناظر تمامی جوانب بهداشت محیطی را رصد می‌کند.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: هر چند تأمین سلامت هوا، وظیفه ذاتی سازمان محیط زیست است اما ما موظفیم اقدامات نظارتی خود را با امکانات و تجهیزات جدید و مدرن انجام دهیم.

دیرکوند ادامه داد: این نظارت‌ها کمک می‌کند تا دستگاه‌های ذیربط به موقع و بهتر عمل کنند.

وی اظهار کرد: میزان آلودگی هوا یکی از شاخص‌های مهم بهداشت می‌باشد که سلامت تمامی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با افزایش تعداد کارگاه‌های صنعتی، شیمیایی و خودرو در کشور و به فراخور آن در استان میزان آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 5141890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها