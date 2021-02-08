به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذریجهرمی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری استان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و با بیان اینکه این دهه یادآور رشادتهایی است که باعث به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی شد، افزود: مردم پشتوانه انقلاب و کشور هستند و امام راحل با این نگاه انقلاب اسلامی را در ایران به پیروزی رساندند.
وی مهمترین پیام ایامالله دهه مبارک فجر را خدمت به مردم دانست و با یادآوری اینکه مهمترین مؤلفه قدرت در جمهوری اسلامی ایران، نیروی مردمی است، تصریح کرد: همین نیروی مردم بود که در دوران هشت سال دفاعمقدس در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کرد. علاوه بر این در دوران سازندگی و امروز نیز در دوران تحریم، همین مردم هستند که ایستادگی کردهاند.
این مسئول با تاکید بر اینکه توسعه به معنای واقعی باید به گونهای باشد که باعث ایجاد وابستگی نشود، ادامه داد: شعار عملی امام راحل و انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی است که در طول چهل و دو سال گذشته شاهد تحقق این امر به انحای مختلف در اقصینقاط کشور با خدماتی که دولت در دورترین نقاط و محرومترین مناطق انجام میدهد، هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی این وزارتخانه، بحث توسعه ارتباطات و سایتهای ارتباطی است که بالطبع تحقق این امر در مناطق روستایی نسبت به شهرها با مشکلاتی رو به رو است، اظهار کرد: علیرغم همه مشکلاتی که برای توسعه ارتباطات در این مناطق وجود داشت، شاهد ایجاد زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی هستیم.
آذریجهرمی از اتصال بیش از ۹۶ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی خبر داد و با تاکید بر اینکه همه این اقدامات در راستای عمل به شعار عدالت اجتماعی به عنوان پیام مهم انقلاب اسلامی بوده است، بیان کرد: بیشک اقداماتی که امروز در مناطق مختلف کشور به سرانجام میرسد، در راستای تحقق شعار عدالت اجتماعی بوده و تلاش میشود تا مردم مناطق محروم از این دستاوردها بهرهمند شوند.
وی ضمن ابراز خرسندی از تحقق وعدههای داده شده در سفر قبلی به استان زنجان، یکی از این وعدهها را فراهم کردن زیرساختهای اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی عنوان کرد و با یادآوری اینکه بخش باقی مانده این وعدهها تا پایان امسال محقق خواهد شد، عنوان کرد: همه تلاش ما بر این است تا مردم مناطق روستایی بتوانند از این زیرساختها همانند مناطق شهری برخوردار شوند.
آذریجهرمی با اشاره به اینکه عملکرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در استان زنجان مطلوب بوده است، یادآور شد: با توجه به اینکه زنجان به لحاظ پدافند غیرعامل نیازمند ارتقا بود، به همین خاطر سایت پدافند غیرعامل زیرساختی استان راهاندازی شده و ارتباطات استان به صورت کامل با استانداردهای پدافند غیرعامل منطبق و پایدار شد.
این مسئول یکی از مطالبات استان در سفر قبلی را افزایش ظرفیت ارتباطات استان دانست و با اشاره به اینکه با افتتاح سایت زنجانکوه و وارد شدن این سایت به مدار، این موضوع به تحقق پیوست، متذکر شد: خوشبختانه زنجانیها در حوزههای مربوط به ICT دارای شرکتهای معتبری هستند که این خود حاکی از برخورداری این استان از ظرفیت استعدادهای درخشان است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه یکی از برنامههای این سفر، خاطرنشان کرد: بحث افتتاح مجتمع ICT استان زنجان یکی از این برنامهها است که با سرمایهگذاری ۳۲ میلیارد تومانی به بهرهبرداری میرسد.
نظر شما