فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در دو ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۹۴، ۹۸، ۱۲۲و ۱۲۱ است که بر این مبنا به جز هوای اشتهارد و نظرآباد که قابل قبول است و بقیه شهرستان‌ها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: به دلیل جوی ساکن و پدیده وارونگی با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه هستیم که هوای استان را برای گروه‌های حساس ناسالم کرده است.

وی متذکر شد: با توجه به این این شرایط گروه‌های همچون بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیت‌های طولانی و خارج از منزل پرهیز و دیگر گروه‌ها نیز از فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.