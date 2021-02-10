استقلال بازیکن خارجی دارد یا ندارد/ بررسی عملکرد میلیچ و دیاباته

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه مدیران وقت استقلال در ابتدای فصل سنت‌شکنی کرده و نه تنها شاکله تیم، حتی دو ستاره خارجی شأن را برای این فصل حفظ کردند تا این دو بازیکن خارجی تأثیر گذار در این فصل هم مثل فصل گذشته بازدهی خوبی برای آبی‌ها داشته باشند، اما اتفاقات و حواشی این باشگاه را در مسیری قرار داد که میلیچ و دیاباته نسبت به فصل گذشته، کارایی بسیار کمتری داشته باشند.

میلیچ و دیاباته بر خلاف بسیاری از پیش بینی‌ها و انتظارات، در ابتدای فصل به تهران بازگشتند تا احمد سعادتمند مدیرعامل وقت آبی پوشان در حفظ آنها موفق عمل کرده باشد و هواداران این باشگاه امیدوار باشند که این دو بازیکن خارجی همانند فصل گذشته در خدمت تیم باشند. اما امروز و در حالی که آبی‌ها در آستانه آخرین دیدار نیم فصل اول قرار دارند، این دو بازیکن علیرغم داشتن قرارداد با استقلال، کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

میلیچ با اینکه در ابتدای فصل گفته می‌شد از آمادگی بدنی کامل دور است، اما در ترکیب ثابت آبی‌ها به کار گرفته می‌شد و در ۴ بازی متوالی مقابل مس رفسنجان، فولاد، ماشین سازی و پیکان در ترکیب اولیه قرار گرفت. او تنها مقابل فولاد تا پایان بازی در میدان حضور داشت و در دقایق پایانی ۳ بازی دیگر تعویض شد.

میلیچ هفته پنجم مقابل صنعت نفت در ترکیب ثابت قرار نگرفت و در دقیقه ۷۰ به جای آرش رضاوند وارد بازی شد. وی در هفته هفتم مقابل شهرخودرو هم در ترکیب ثابت نبود و در دقیقه ۷۷ به جای مهدی قایدی وارد میدان شد؛ که این آخرین حضور وی در ترکیب آبی پوشان بود.

اوج هنر میلیچ بازی مقابل ماشین سازی بود که با یک سوپرگل ۳ امتیازی، زمینه ساز پیروزی دشوار آبیها مقابل تیم پایین جدولی ماشین سازی شد.

میلیچ که در ۷ بازی ابتدای فصل آبیها حضور داشت و ۵ بار هم در ترکیب ثابت این تیم قرار گرفت، به یکباره از این تیم کنار گذاشته شد و بعد از پایان دربی نیز شبانه تهران را ترک کرد و هنوز هم بازگشت وی به تهران در ابهام وجود دارد.

حکایت دیاباته برای استقلال در این فصل متفاوت با میلیچ است. او با اینکه در تهران حضور دارد و علیرغم مطالباتی که دارد ظاهراً در حال حاضر خطری بابت رفتن او از تهران آبی‌ها را تهدید نمی‌کند، اما اسیر مصدومیت‌هایی است که به گمان برخی‌ها بی ارتباط با دلخوری‌هایش نیست.

دیاباته که در ابتدای فصل آمادگی بدنی مناسبی نداشت، تنها در دقایق پایانی ۳ هفته نخست به عنوان بازیکن جانشین به میدان رفت و در طول ۳ بازی ۵۵ دقیقه فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

وی سپس ۵ دیدار پیاپی آبی پوشان مقابل پیکان، صنعت نفت، شهرخودرو، ذوب آهن و گل گهر را از دست داد و در نیمه دوم دیدار مقابل پرسپولیس به میدان رفت. شیخ مقابل آلومینیوم، تراکتور و سایپا هم فرصت بازی پیدا کرد و اوج بازی‌های او در تبریز مقابل تراکتور بود که ۲ بار موفق به گلزنی شد که این تنها گل‌های وی در این فصل بود. شیخ دو دیدار اخیر آبی پوشان مقابل نفت مسجد سلیمان و نساجی را هم از دست داد و در خصوص حضور او مقابل سپاهان هم ابهام وجود دارد.

آنالیز حضور دیاباته و میلیچ تا پایان هفته ۱۴ لیگ برتر؛