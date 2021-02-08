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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۵۹

استاندار زنجان:

۱۰ واحد تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است

۱۰ واحد تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است

زنجان-استاندار زنجان گفت: طی سالجاری با حمایت‌های لازم انجام شده ۱۰ واحد تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری در محل استانداری زنجان گفت: طی سالجاری هم با حمایت‌های لازم انجام شده ۱۰ واحد تولیدی تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است.

وی اظهار کرد: با وجود بیماری کرونا واحدهای تولیدی و صنعتی استان مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتند.

استاندار زنجان با بیان اینکه با وجود این بیماری منحوس در سالجاری واحد تولیدی و صنعتی در استان تعطیل نشده و نیروی کار خود را هم تعدیل نکردند، افزود: در سال جهش تولید فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان با ظرفیت خوبی کار کردند.

حقیقی به وضعیت صادرات استان اشاره کرد و افزود: هدف‌گذاری صادراتی استان در سال‌جاری به میزان ۲۱۸ میلیون دلار بود که طی ۱۰ ماهه امسال میزان صادرات استان به ۲۰۴ میلیون دلار رسیده است و تا پایان سال به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار می‌رسد.

وی ابراز داشت: طی دهه‌فجر امسال ۵۶۰ واحد روستایی نیز برای محرومان افتتاح می‌شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون ۶۰ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است، گفت: با احیای این تعداد واحد تولیدی برای بیش از دو هزار نفر اشتغال ایجاد شده است و طی سالجاری با ورود دستگاه قضائی و با حمایت‌های انجام شده مشکل شرکت ایران ترانسفو و نخ تایر صبا حل شد.

حقیقی ابراز داشت: طی دهه‌فجر امسال ۵۶۰ واحد روستایی نیز برای محرومان افتتاح می‌شود.

وی افزود: برای چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در استان زنجان سند مالکیت صادر شده و این میزان بیش از دو برابر هدف‌گذاری است.

استاندار زنجان تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۷۹۱ پروژه به ارزش ۹,۹۵۱ میلیارد تومان در استان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد و برای دو هزار و ۷۶۱ نفر هم در بخش‌های مختلف اشتغال ایجاد می‌شود.

کد مطلب 5141923

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