۱۰ واحد تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری در محل استانداری زنجان گفت: طی سالجاری هم با حمایت‌های لازم انجام شده ۱۰ واحد تولیدی تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است.

وی اظهار کرد: با وجود بیماری کرونا واحدهای تولیدی و صنعتی استان مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتند.

استاندار زنجان با بیان اینکه با وجود این بیماری منحوس در سالجاری واحد تولیدی و صنعتی در استان تعطیل نشده و نیروی کار خود را هم تعدیل نکردند، افزود: در سال جهش تولید فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان با ظرفیت خوبی کار کردند.

حقیقی به وضعیت صادرات استان اشاره کرد و افزود: هدف‌گذاری صادراتی استان در سال‌جاری به میزان ۲۱۸ میلیون دلار بود که طی ۱۰ ماهه امسال میزان صادرات استان به ۲۰۴ میلیون دلار رسیده است و تا پایان سال به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار می‌رسد.

وی ابراز داشت: طی دهه‌فجر امسال ۵۶۰ واحد روستایی نیز برای محرومان افتتاح می‌شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون ۶۰ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل در استان زنجان وارد چرخه تولید شده است، گفت: با احیای این تعداد واحد تولیدی برای بیش از دو هزار نفر اشتغال ایجاد شده است و طی سالجاری با ورود دستگاه قضائی و با حمایت‌های انجام شده مشکل شرکت ایران ترانسفو و نخ تایر صبا حل شد.

حقیقی ابراز داشت: طی دهه‌فجر امسال ۵۶۰ واحد روستایی نیز برای محرومان افتتاح می‌شود.

وی افزود: برای چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در استان زنجان سند مالکیت صادر شده و این میزان بیش از دو برابر هدف‌گذاری است.

استاندار زنجان تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۷۹۱ پروژه به ارزش ۹,۹۵۱ میلیارد تومان در استان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد و برای دو هزار و ۷۶۱ نفر هم در بخش‌های مختلف اشتغال ایجاد می‌شود.