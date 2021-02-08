انتشار اخبار تازه از گوشی وان پلاس پرو ۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بر اساس تصاویر و اطلاعات جدیدی که در مورد گوشی وان پلاس پرو ۹ منتشر شده، گوشی یادشده دارای چهار دوربین است که البته دو لنز این دوربین‌ها بزرگ و دو لنز دیگر کوچک است.

احتمالاً دو لنز بزرگ‌تر مربوط به دوربین‌های استاندارد و فوق گسترده و دو لنز کوچک‌تر مربوط به دوربین‌های ماکرو و تله باشند. در کنار این چهار دوربین یک فلاش هم در نظر گرفته شده است.

از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده در مورد این گوشی می‌توان به طراحی نمایشگر آن با دقت ۱۴۴۰ پیکسل و با نرخ تازه سازی صفحه ۱۲۰ هرتز اشاره کرد. این گوشی همراه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد.

گفته می‌شود وان پلاس برای تولید لنزهای این گوشی با شرکت سوئدی هسلبند همکاری کرده که در زمینه تولید تجهیزات و دوربین‌های عکاسی و نیز حسگرهای تصویربرداری فعالیت می‌کند. اما دو طرف در این زمینه اظهارنظری نداشته‌اند.