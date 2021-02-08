  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

انتشار اخبار تازه از گوشی وان پلاس پرو ۹

انتشار اخبار تازه از گوشی وان پلاس پرو ۹

شرکت وان پلاس به علت تولید گوشی‌هایی با دوربین‌های قدرتمند مشهور است و حالا اخباری در مورد قابلیت‌های دوربین‌های گوشی جدید وان پلاس پرو ۹ این شرکت منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بر اساس تصاویر و اطلاعات جدیدی که در مورد گوشی وان پلاس پرو ۹ منتشر شده، گوشی یادشده دارای چهار دوربین است که البته دو لنز این دوربین‌ها بزرگ و دو لنز دیگر کوچک است.

احتمالاً دو لنز بزرگ‌تر مربوط به دوربین‌های استاندارد و فوق گسترده و دو لنز کوچک‌تر مربوط به دوربین‌های ماکرو و تله باشند. در کنار این چهار دوربین یک فلاش هم در نظر گرفته شده است.

از جمله دیگر اطلاعات منتشر شده در مورد این گوشی می‌توان به طراحی نمایشگر آن با دقت ۱۴۴۰ پیکسل و با نرخ تازه سازی صفحه ۱۲۰ هرتز اشاره کرد. این گوشی همراه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد.

گفته می‌شود وان پلاس برای تولید لنزهای این گوشی با شرکت سوئدی هسلبند همکاری کرده که در زمینه تولید تجهیزات و دوربین‌های عکاسی و نیز حسگرهای تصویربرداری فعالیت می‌کند. اما دو طرف در این زمینه اظهارنظری نداشته‌اند.

کد مطلب 5141931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها