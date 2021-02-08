غلامرضا شریفزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت شیوع کرونا در خراسانجنوبی عادی نیست ولی نسبت به دو هفته قبل شرایط بهتری داریم.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسانجنوبی بیانکرد: در حدود دو هفته قبل تعداد بستریهای بیماران تنفسی ما در بیمارستانهای خراسانجنوبی در حدود ۱۶۲ نفر بود که امروزه با تلاشها و پیگیریهای کادر درمان و بحث فرهنگسازی رسانهها به ۱۲۴ نفر کاهش یافته است.
شریفزاده در زمینه میزان فوتیهای ناشی از کرونا در خراسانجنوبی ادامهداد: در هفته اخیر در اکثر روزها نیز فوتی نداشتهایم و میزان فوتیها نیز کاهش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه همه این موارد به معنای عادی انگاری شیوع کرونا در جامعه نیست، گفت: با تمام این موارد باید پروتکلهای بهداشتی را چون قبل مراعات کنیم تا شاهد افزایش ابتلاء ها نباشیم.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسانجنوبی اظهار کرد: متأسفانه محدودیتهای کرونایی مانند ممنوعیت تردد از ساعت ۱۰ شب به بعد در استان به درستی مراعات نمیشود و نظارتها هم بر رعایت این محدودیت جدی نیست.
شریف زاده یادآور شد: هدف از اعمال این محدودیتها کاهش دورهمیهای خانوادگی است تا بتوان از شیوع کرونا تا حد امکان جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه در خراسانجنوبی بیرجند، قاین و زیرکوه در زرد و سایر شهرتانها در وضعیت آبی هستند، بیان کرد: در شرایط فعلی از بین شهرستانهای خراسان جنوبی با توجه به میزان ابتلاء ها و بستریها باید به شهروندان قاینی در زمینه شیوع کرونا هشدار بیشتری داد.
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