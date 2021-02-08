جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش قیمت ۲۰ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه بیستم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۷ هزار و ۶۸۵ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۰ هزار و ۵۶۶ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۶۸۴ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۱۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۲۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۰۱ ریال، روپیه هند ۵۷۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۵۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۸۲۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۹۰۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۲۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۲۲ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۴۹ دریال، روبل روسیه ۵۶۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۲۴۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۵۰۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۹۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۸۲ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۹۱۹ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۹۳ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۹۲۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۰۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۸۴۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۴۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۵۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۹۵ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۶۴۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۴۱۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۰۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ رهزار و ۲۳ ریال ارزش‌گذاری شد.