۶ پیوند موفقیت آمیز هاپلو مغز استخوان در کرمانشاه انجام شد

مهرداد پاینده صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیوند هاپلو نوعی پیوند مغز استخوان است که از سال ۹۷ تاکنون در بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کرمانشاه انجام می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون تعداد پیوندهای هاپلو در بخش پیوند مغز استخوان این بیمارستان یازده مورد بوده که ۶ پیوند آن موفقیت آمیز بوده از ابتدای سال جاری انجام شده است.

مسئول بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کرمانشاه با اشاره به پیوند موفقیت آمیز هاپلو برای اولین بار در بخش اطفال، گفت: پسر بچه ۱۳ ساله با تشخیص AML تحت پیوند آلوژن از نوع هاپلو قرار گرفته که یازده روز پس از پیوند آن را پذیرفت.

پاینده با بیان اینکه پسر جوان ۲۴ ساله‌ای با آنمی آپلاستیک تحت پیوند آلوژن از نوع هاپلو که از مادر خود دریافت کرده قرار گرفت، افزود: پیوند هاپلو تا پیش از این در بیمارانی دارای سرطان خون انجام گرفته اما این بیمار دچار آنمی آپلاستیک بوده و بدن او ۱۲ روز پس از پیوند آن را پذیرفت.

پیوند هاپلو دریافت مغز استخوان از اقوام در هرحالتی را امکان پذیر می‌کند

مسئول بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: پیوند هاپلو این امکان را فراهم می‌کند که جهت پیدا کردن دهنده مناسب مشکلی ایجاد نشده و از والدین یا فرزندان در هر حالتی پیوند آلوژن انجام شود.

وی ادامه داد: انجام یازده پیوند هاپلو در کرمانشاه سبب قرارگیری استان در کنار مراکز مهمی همچون بیمارستان شریعتی تهران شده است.

پاینده خاطرنشان کرد: مرکز پیوند مغز استخوان شهرستان کرمانشاه در بیمارستان امام رضا (ع) وظیفه خدمات رسانی به پنج استان کشور را برعهده دارد.