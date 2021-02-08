نصرالله نان‌بده در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اولین دوره رقابت‌های آنلاین آمادگی جسمانی قهرمانی آقایان استان مرکزی با شرکت ۳۰ ورزشکار از شهرستان‌های اراک، شازند و کمیجان برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها آنلاین توسط داوران به صورت آنلاین قضاوت شد و در نهایت در رده سنی اول (۱۸ تا ۲۴ سال) سعید باقری، مهدی بیات و فرجام سلیمانپور همگی از شازند اول تا سوم شدند. رده سنی دوم (۲۵ تا ۲۹ سال) عباس باجلان، میثم شیرمحمدی و محمد ورمزیاری همگی از شازند به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. در رده سنی سوم (۳۰ تا ۲۴ سال) محمد یعقوبی از شازند بر سکوی نخست ایستاد و مجید محمد آبادی از کمیجان نایب قهرمان شد.

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان مرکزی، خاطرنشان کرد: همچنین، در رده سنی چهارم (۳۵ تا ۴۰ سال) محمد صفایی و ایمان گیلانی هر دو از شازند اول و دوم شدند و محمد هادی کمیجانی از کمیجان به مقام سوم دست یافت. در رده سنی پنجم (۴۱ سال به بالا) هم، شهرام قادری از شازند مقام اول را کسب کرد. ناصر رحیمی مهر و حسینعلی صمدی هر دو از کمیجان به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است این رقابت‌ها زیر نظر هیأت ورزش‌های همگانی استان مرکزی پیگیری شد و در رده بندی تیمی، شازند «الف» بر سکوی نخست ایستاد، شازند «ب» نایب قهرمان شد و کمیجان نیز مقام سوم را کسب کرد.