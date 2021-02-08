بانکها مکلف به آموزش قانون جدید چک به مشتریان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده در حاشیه دوره آموزشی شبکه بانکی مرتبط با قانون جدید چک، با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی و آموزش به شبکه بانکی درخصوص قانون جدید چک گفت: پس از اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد، بانک مرکزی کارگروههایی را به منظور اجرای دقیق قانون و تسهیل در امر فرهنگ سازی و آموزش تشکیل داد. یکی از محورهای اصلی که از ابتدا مدنظر بانک مرکزی قرار گرفت مقوله اطلاع رسانی و آموزش به مردم و شبکه بانکی بود. براین اساس و پیش از این، دور اول آموزش به شبکه بانکی در مهر ماه سال ۱۳۹۸ برگزار و طی آن ملاحظات قانونی، بخشنامهها و تغییراتی که در سامانهها رخ میدهد برای شبکه بانکی تبیین شد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه شبکه بانکی ملزم است اطلاع رسانی کامل را در این زمینه انجام دهد، تصریح کرد: بانکها مکلف هستند در قالب پیامک، بروشور و سایر روشهای تبلیغاتی مشتریان خود را مطلع کنند و اطلاعرسانی کافی را در این زمینه داشته باشند.
معاون اداره نظامهای پرداخت با اشاره به اینکه محتوای آموزشی مرتبط با قانون جدید چک در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر محتوای آموزشی توسط بانک مرکزی تهیه شده و این محتوا در اختیار بانکها قرار گرفته است و بر این اساس آنها میتوانند نسبت به اطلاعرسانی اقدام کنند.
از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بانکها مکلف هستند چکهای جدید را به مشتریان ارائه دهند و مردم نیز باید حتماً چکهای جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.
نظر شما