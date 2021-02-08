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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۲۵

مدیرکل کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» در مرکز بهزیستی کرمانشاه

برگزاری ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» در مرکز بهزیستی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از برگزاری ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» در مرکز بهزیستی کرمانشاه برای کودکان و نوجوانان خبر داد.

مهناز فتاحی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش اداره بهزیستی در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه اجرا شد.

وی افزود: ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» با هدف ایجاد انگیزه و نقش‌آفرینی به مناسبت دهه فجر و ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی برگزار شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های مختلف اجتماعی ناشی از این بیماری، تصریح کرد: بسیاری از ویژه‌برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بستر فضای مجازی و با شعار «انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار» برگزار می‌شود.

فتاحی گفت: در ویژه‌برنامه «انقلاب و کودکان» فعالیت‌های مختلفی مانند معرفی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، اجرای قصه‌گویی، اجرای برنامه کاردستی ساخت کلاه و پرچم، اجرای مسابقه، اجرای فعالیت بازی و سرگرمی و غیره اجرا شد.

کد مطلب 5141970

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