برگزاری ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» در مرکز بهزیستی کرمانشاه

مهناز فتاحی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش اداره بهزیستی در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه اجرا شد.

وی افزود: ویژه برنامه «انقلاب و کودکان» با هدف ایجاد انگیزه و نقش‌آفرینی به مناسبت دهه فجر و ایجاد شور و نشاط و امیدآفرینی برگزار شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های مختلف اجتماعی ناشی از این بیماری، تصریح کرد: بسیاری از ویژه‌برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بستر فضای مجازی و با شعار «انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار» برگزار می‌شود.

فتاحی گفت: در ویژه‌برنامه «انقلاب و کودکان» فعالیت‌های مختلفی مانند معرفی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، اجرای قصه‌گویی، اجرای برنامه کاردستی ساخت کلاه و پرچم، اجرای مسابقه، اجرای فعالیت بازی و سرگرمی و غیره اجرا شد.