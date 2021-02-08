۱۱۰ زندانی جرائم غیر عمد در مرحله دوم نذر رهایی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ید الله بوعلی در آئین گرامیداشت فرارسیدن ۲۲ بهمن و اجرای مرحله دوم طرح نذر رهایی افزود: ۳۹۸ پروژه گروه‌های جهادی همزمان با دهه فجر در عرصه‌های مسکن محرومین، ساخت حسینیه و سایر حوزه‌های عام المنفعه به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز استان فارس با توزیع بیش از ۲ میلیون بسته معیشتی در قالب کمک‌های مومنانه در سطح کشور سرآمد است، گفت: بیش از ۱ میلیارد تومان کمک از طریق سامانه توکاد برای کمک به دانش آموزان نیازمند جمع آوری شده و از خیرین نیک اندیش فارس دعوت می‌کنیم برای کمک به تهیه تبلت برای دانش آموزان فارس به سامانه توکاد مراجعه کنند.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه در قالب طرح نذر رهایی بیش از ۲۷۳ زندانی جرایم غیر عمد آزاد شده‌اند، گفت: در مرحله اول ۱۶۳ زندانی و امروز نیز ۱۱۰ زندانی دیگر آزاد می‌شوند که ۲۷ نفر از اینها از بانوان زندانی هستند.

وی با تجلیل از ستاد دیه فارس، اداره کل زندان‌ها و دستگاه قضائی استان، خاطرنشان کرد: از همه خیرین، دستگاه‌ها و مسئولانی که در این طرح معنوی مشارکت دارند تشکر می‌کنیم.

سردار بوعلی افزود: در مراسم امروز ۴۰ بسته معیشتی نیز به خانواده‌های زندانیان نیازمندان اهدا می‌شود.