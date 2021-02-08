افزایش تعداد بیماران کرونا در آذربایجان غربی/پیک چهارم در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آقازاده با بیان اینکه با روند افزایشی کنونی، وقوع پیک چهارم شیوع کرونا دور از انتظار نیست، افزود: در شبانه روز گذشته ۳۳۲ نفر به ویروس کرونا مبتلا و ۴۸ نفر از آنان در مراکز درمانی بستری شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه با فوت یک تن از بیماران بدحال در شهرستان خوی شمار جان باختگان از این بیماری به ۳ هزار و ۵۳۸ تن رسید.

آقازاده اضافه کرد: تعداد بستری‌های مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های استان ۳۹۵ نفر گزارش شده که ۱۳۹ نفر از آنان در بخش "مراقبت‌های ویژه" بستری و ۲۶ تن نیز از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر وضعیت شیوع کرونا در شهرستان‌های ارومیه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، چایپاره، سلماس، ماکو، میاندوآب و نقده به رنگ زرد هست و هشت شهرستان نیز کماکان در وضعیت آبی قرار دارند

آقازاده با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰۷ هزار نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شده اند، گفت: کمتر از ۵۰ نفر از این مبتلایان در مراکز درمانی آذربایجان غربی بستری شدند ولی افزایش مبتلایان روزانه، زنگ خطری برای شیوع دوباره بیماری کووید ۱۹ است.