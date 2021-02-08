  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی :

افزایش تعداد بیماران کرونا در آذربایجان غربی/پیک چهارم در راه است

افزایش تعداد بیماران کرونا در آذربایجان غربی/پیک چهارم در راه است

ارومیه – رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از افزایش تعداد بیماران بستری کرونا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آقازاده با بیان اینکه با روند افزایشی کنونی، وقوع پیک چهارم شیوع کرونا دور از انتظار نیست، افزود: در شبانه روز گذشته ۳۳۲ نفر به ویروس کرونا مبتلا و ۴۸ نفر از آنان در مراکز درمانی بستری شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه با فوت یک تن از بیماران بدحال در شهرستان خوی شمار جان باختگان از این بیماری به ۳ هزار و ۵۳۸ تن رسید.

آقازاده اضافه کرد: تعداد بستری‌های مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های استان ۳۹۵ نفر گزارش شده که ۱۳۹ نفر از آنان در بخش "مراقبت‌های ویژه" بستری و ۲۶ تن نیز از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر وضعیت شیوع کرونا در شهرستان‌های ارومیه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، چایپاره، سلماس، ماکو، میاندوآب و نقده به رنگ زرد هست و هشت شهرستان نیز کماکان در وضعیت آبی قرار دارند

آقازاده با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰۷ هزار نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شده اند، گفت: کمتر از ۵۰ نفر از این مبتلایان در مراکز درمانی آذربایجان غربی بستری شدند ولی افزایش مبتلایان روزانه، زنگ خطری برای شیوع دوباره بیماری کووید ۱۹ است.

کد مطلب 5141980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها