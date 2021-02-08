به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در برنامه گرامیداشت دهه فجر که در مسجد امام حسن عسکری (ع) شهرک کوثر برگزار شد، با اشاره به اهمیت حق در دین اظهار کرد: وقتی پیامبر (ص) مأموریت خود را آغاز کرد و حق را به مردم نشان داد، خدای متعال فرمود حق که همان پیامبر و دین است آمد و خدا بنا دارد از آن پشتیبانی کند و هر چه غیر دین حق کنار برود.

وی تصریح کرد: قرآن حق است و این قرآن از مبدأ حق‌تعالی آمده و هیچ چیزی نتوانسته این قرآن را تحریف کند و در دل پیامبر اکرم (ص) قرار گرفته بود و آن حضرت هیچ چیزی غیر از حق نگفته است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: صف حق و باطل باید مشخص باشد و حق بایستی با باطل ستیز کند. خداوند فرموده حق و باطل را در مقابل هم قرار داده‌ایم و وقتی حق به باطل می‌رسد، آن را نابود می‌کند؛ یعنی هر کجا باطل توانسته بایستد سربازان حق نتوانسته‌اند از حق حمایت و دفاع کنند.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: وقتی پیامبر (ص) نهضت و دعوت خود را آغاز کرد، تنها بودند چرا که غاطبه مردم در آن زمان بت پرستی پیشه کرده بودند و اخلاق حسنه نداشتند و هر کسی شمشیرش برنده‌تر بود، ثروت بیشتری داشت و ظالم‌تر بود حرفش به کرسی می‌نشست.

وی افزود: پیامبر در این شرایط حق را به جامعه عرضه کرد و خیلی زود به خاطر حمایت و حراست از حق، باطل کنار رفت و حق در جامعه آن زمان مستحکم شد. در انقلاب اسلامی نیز همین اتفاق افتاد و در طول تاریخ نیز همین روند ادامه داشته است.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: جنگ بین امیرالمؤمنین (ع) و ناکثین، قاسطین و مارقین را ببینیم مثل روز روشن است که امام علی (ع) حق است بر باطل اهل نفاق پیروز شد و آنها در تاریخ گم شدند و فقط تاریکی و ننگ از آنها برای دیگران باقی ماند چرا که حق همواره پیروز است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار کرد: امام حسن (ع) حق و معاویه باطل است و معاویه و یزید بودند که نابود شدند. آینده جهان از سیره امیرالمؤمنین (ع)، حضرت فاطمه (س) و اولاد طاهرینش ساخته می‌شود و باطل که معاویه است نابود خواهد شد.

وی با بیان اینکه نابود شدن در ذات باطل است، تصریح کرد: خدای متعال فرموده همین که حق آشکار شود، باطل نابود می‌شود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند که بخواهد فتنه‌ای بپا کند.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) زمانی درباره کمونیسم فرمود که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌ها دید که هنوز در اوج قرار داشت و تا قلب اروپا نیز رفته بود و از نظر پیشرفت ایدئولوژی، آمریکا را تهدید می‌کرد، گورباچف بعدها گفت ای کاش سخنان آیت‌الله خمینی را فهمیده بودم.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: در کربلا نیز مشاهده می‌کنیم که یزیدیان شکست خوردند و اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش به پیروزی رسیدند و این مهم به یقین واضح و مشخص است چرا که آرمان‌های امام حسین (ع) ادامه یافته و آینده جهان بر آن استوار خواهد شد.

وی عنوان کرد: امام حسین (ع) فرمود مگر نمی‌بینید به حق عمل نمی‌شود و آدم‌ها گرد باطل جمع شده‌اند و در کنار معاویه و فرزند ناخلف او قرار گرفته‌اند؟! امام حسین (ع) برای همه دوره‌ها تا قیامت برنامه دارد و صرفاً برای دوران خود برنامه نداشت و نقشه زندگی انسان‌ها را در تمام دوران‌ها مهندسی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های بسیاری با سرعت به پیشرفت و عزت و عظمت دست یافته‌ایم و این پیشرفت‌ها در عرصه‌های نظامی، پزشکی، کشاورزی و صنعتی واقعاً جای شکر دارد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: خدا به کسانی که مسئولیت مردم را بر عهده دارند، لیاقت و شایستگی بدهد و هوشیار نبودند کسانی که افراد نالایق را نسبت به انقلاب اسلامی به جان مردم انداختند.

وی ادامه داد: باید کسانی که مملکت را با چالش‌های اقتصادی و معیشتی مواجه کردند استغفار کنند چرا که مملکت ما سرشار از ثروت‌های طبیعی و نیروی انسانی است و کشوری نیستیم که به اجانب نیازمند باشیم بلکه عوامل اجانب هستند که نمی‌گذارند از توان حداکثری استفاده کنیم.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: برخی هنوز باور نکرده‌اند که باطل نابود شدنی است و حق استوار خواهد ماند. امام خمینی (ره) با پیروزی انقلاب نشان داد که اگر حق بیاید، باطل از میان خواهد رفت و امروز هم برخی چشم‌های خود را بر این واقعیت بسته‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: خداوند تأکید کرده من نمی‌خواهم کافران بر مؤمنان مسلط شوند و این حق مسلّمی است که تحقق خواهد یافت و نباید این آیات الهی را نادیده بگیریم و کافران را بر خود مسلط بدانیم.

