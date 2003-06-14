دانشجوي علاقمند به منافع ملي اجازه سو استفاده به بيگانه ها نمي دهد

نماينده مردم تويسر كان در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر در خصوص تحليل وي از حوادث كوي دانشگاه با بيان مطلب فوق افزود : ذانشجويان عموما بدليل تنوع طبقاتي كه به آن متعلق هستند با لايه هاي مختلف اجتماع در ارتباط هستند كه بايد در آينده مسووليت اداره امور كشور را برعهده گيرند .

عضو كمسيون امنيت ملي تصريح كرد : طبيعتا بخش عمده اي از توفيقات كشور در تخصص و درايت مديران از علم روز است .

نماينده تويسر كان گفت : ما نبايد دانشجويان را آمريكايي و اسرائيلي بدانيم و يا مرتبا آنهاراعامل بيگانه بدانيم . در مسايل كشور دلسوزي دانشجويان ازديگراقشار بيشتر است.

تركاشوند افزود : دانشجوي متدين و آرمانگرا مي تواند انتقاد و نارضايتي خود را اعلام كند ولي به گونه اي نباشد كه باعث خوشحالي بيگانگان و دشمنان كشور شود . وي اظهار داشت : اين تجمعات نبايد به گونه اي باشد كه مقامات آمريكا يي از نا آرامي كشور حمايت كنند .و اين اعتراضات مورد سو استفاده قرار گيرد كه آنان نه دلشان براي كشور مي سوزد و نه براي دانشجو .

عضو كمسيون امنيت ملي تصريح كرد : آنچه در سياست خارجي آمريكا ديده ميشود مبتني برمنافع خود آنان است و منافع خود را ارجح تراز حقوق كشور ها و يا مسايل بين المللي و اخلاقي ميدانند .

تركاشوند گفت : مسلما حتي نگه داشتن تمام طبقات جامعه در كشور داري كار تحقق نيافتني است و بنابراين نارضايتي مردم و دانشجويان طبيعي است ولكن نبايد اين نارضايتي به گونه اي باشد كه بيگانگان اجازه دخالت در امور كشور را پيدا كنند .

وي اظهار داشت : اين شعار هاي تندي كه در تجمع هاي دانشجويي شنيده ميشود كه فرا تر از خواسته هاي صنفي و منطقي است از سوي دانشجويان نيست و اين از سوي كساني است كه از اين فرصت ها سواستفاده مي كنند .

عضو كمسيون امنيت ملي گفت : انتقادات دانشجويي قابل تحمل و شنيدن است بنا براين بايد را ه بر بيگانگان بسته شود و از طريق تشكلهاي دانشجويي شناسنامه دار مشكلات دانشجويان مطرح شود و توسط مسوولان گره گشايي شود .

نماينده تويسركان افزود : از آن سو نيز با يد نيرو هاي غير شناسنامه دار همانند لباس شخصي ها برخورد با دانشجويان نداشته باشند و توقع از نيروي انتظامي اين است كه فقط به نهاد هاي مسوول اجازه دخالت دهند .