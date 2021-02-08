۱۹۶ معدن غیرفعال آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند

پریسا عابدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس بخشنامه جدید معادنی که فعال نباشند باید از صاحبان آنان خلع ید و به افراد جدیدی واگذار شوند، افزود: به ترتیب اولویت و اهمیت معادن، روند فعالیت و واگذاری معادن غیرفعال به متقاضیان بررسی و فعالیت این معادن در استان تعیین تکلیف می‌شوند.

وی اضافه کرد: محدوده‌های گواهی کشف که مدت زمان موضوع ماده ۸ قانون معادن در آنها رعایت نشده و هم اکنون غیر فعال هستند، سه ماه پس از سلب حق اولویت کاشف برابر ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی قانون معادن از طریق مزایده واگذار خواهند شد.

عابدپور با بیان اینکه با همکاری سازمان ذیربط در حوزه معادن و نیز با حمایت مالی و سرمایه گذاری معادن غیرفعال به چرخه تولید باز خواهند گشت، افزود: عمده مشکل معادن کوچک در استان کمبود نقدینگی، نبود واحدهای فرآوری مجهز بزرگ مقیاس در منطقه، تجهیزات و ماشین آلات مناسب می‌باشد که با ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این حوزه کمک زیادی به بهبود وضعیت این معادن خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه استان با داشتن یک میلیارد و ۲۲۱ هزار و ۶۵۷ تن ذخیره قطعی مواد معدنی مختلف یکی از استان‌های مهم کشور در زمینه ذخیره و تنوع مواد معدنی است گفت: هم اکنون ۵ هزار نفر در بخش معادن استان در حال اشتغال هستند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه سالانه ۱۷ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۸۲۵ تن انواع مواد معدنی از معادن این استان استخراج می‌شود، گفت: این میزان از ۴۸۹ معدن فعال استان استخراج و به مراکز فرآوری در داخل و خارج از کشور ارسال می‌شود.

عابدپور حجم سرمایه گذاری معادن استان را سه هزار و ۷۴۰ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۴۷ واحد فرآوری و تبدیلی مواد معدنی در بخش‌های مختلف شن و ماسه، کانی فلزی و غیرفلزی و طلا در سطح استان فعال است.

وجود ۴۸۹ معدن و ۵۱ نوع ماده معدنی در آذربایجان‌غربی، این استان را به یکی قطب‌های معدنی کشور تبدیل کرده است.