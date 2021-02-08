به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در یکصد و سی امین جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی که با حضور مسئولان استان برگزار شد با بیان اینکه برخوردهای انفعالی با ویروس کرونا یک مشکل جدی بود که مشکلاتی در زمینه‌های مختلف ایجاد کرد گفت: عوارض بیماری کرونا خسارت‌های فرهنگی زیادی برای ما داشت به نحوی که عرصه‌های فرهنگی زیادی را از دست دادیم که از جمله آنها عرصه زیارت حضرت امام رضا (ع) بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در این ایام با تدبیر مقام معظم رهبری و همچنین اقدامات و اتفاقاتی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی انجام گرفت خوشبختانه بخشی از خسارت‌های فرهنگی جبران شد.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: مسجد سنگر سلامت طرح بسیار خوبی بود که در ایام مقابله با ویروس کرونا در استان اجرا شد و منجر به طرح ملی شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه سلامت شد که نتایج خیلی خوبی هم در برداشت.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: خسارت‌های مدیریتی زیادی هم در کشور با توجه به ممنوعیت‌های کرونایی داشتیم و حضور حداقلی کارکنان ادارات در این ایام موجب عقب افتادگی کار مردم شد که از دستگاه‌های اجرایی استان می‌خواهیم با افزایش کارایی، عقب افتادگی‌های کارهای مردم را جبران کنند.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اهمیت جبران خسارت‌های پیش آمده تاکید کرد: برای برنامه ریزی انجام امور فرهنگی در ارتباط با ویروس کرونا و وضعیتی که در آن قرار داریم کارگروهی تشکیل بدهید و فعالیت‌های ابتکاری فرهنگی را برنامه ریزی کنید و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تلاش کنید تا مباحث فرهنگی تعطیل نشود.