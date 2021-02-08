۳۰۰ بسته کمک مومنانه در کبودرآهنگ توزیع شد

به گزارش خبرگزار مهر، محرمعلی حبیبی صبح امروز در آئین رزمایش کمک‌های مومنانه این شهرستان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۲ سال گذشته اظهار کرد: تحکیم باورها و ارزش‌های اسلامی، اهتمام به مسائل فرهنگی، حفظ شور و نشاط انقلابی و وحدت کلمه از راهکارهای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: با وجود ثمرات و برکات توجه و خدمات رسانی به نیازمندان و محرومان در چهل سال انقلاب اسلامی جهاد همه جانبه برای محو محرومیت از جامعه و خدمت صادقانه به ولی نعمتان این انقلاب عزمی جدی و راسخ توسط همه نهادها را می‌طلبد.

حبیبی با اشاره به برگزاری رزمایش کمک‌های مومنانه افزود: دهمین مرحله کمک‌های مومنانه شهرستان کبودرآهنگ امروز با توزیع ۳۰۰ بسته غذایی به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: تا کنون بیش از ۱۰ هزار بسته غذایی و معیشتی در رزمایش‌های مومنانه این شهرستان در ایام کرونا توزیع شده است.

جانشین سپاه شهرستان کبودرآهنگ در انتها خاطر نشان کرد: امروز شاهد حرکت‌های جهادی بسیجیان در سرتاسر کشور هستیم و این حرکت‌ها تا قطع زنجیره ویروس کرونا در کشور ادامه خواهد یافت.