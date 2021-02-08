پیگیر رد صلاحیتم برای انتخابات فدراسیون فوتبال هستم

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی افراد تایید شده برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام شد. در میان این اسامی نام چند نفر از جمله فریدون اصفهانیان عضو فعلی هیات رئیسه دیده نمی‌شود.

اصفهانیان که برای حضور مجدد در هیات رئیسه ثبت نام کرده بود و بازنشسته هم هست، نتوانست صلاحیت حضور در انتخابات بعدی را به دست بیاورد. با این حال او در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید پیگیر این موضوع است!

سئول و جواب خبرنگار مهر با فریدون اصفهانیان که در حال حاضر سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم هست، در ادامه می‌آید:

* علت رد صلاحیت شما برای حضور در انتخابات چه بوده است؟

- اجازه بدهید؛ فعلاً نظری ندارم. در حال پیگیری هستم.

* اسامی گزینه‌های تایید شده ابتدا در کمیته بدوی و سپس در کمیته استیناف انتخابات بررسی شده است. دقیقاً از کجا پیگیر رد صلاحیت هستید؟

- اجازه بدهید ببینیم چه کار می‌کنیم. فعلاً پیگیر هستیم!

* با این پیگیری، ممکن است صلاحیتتان مورد تایید قرار بگیرد؟

- ببینیم چه می‌شود.

* آیا رد صلاحیت شما به بحث بازنشستگی یا پرونده مارک ویلموتس ارتباط دارد؟

- اجازه بدهید ببینیم چه می‌شود!

* تا چه زمانی وضعیتتان مشخص می‌شود؟

- پیگیر هستیم!