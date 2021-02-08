به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این جشنواره می‌توانید محصولات منتخب را از جدول زیر انتخاب کنید و با مراجعه به مراکز فروش جی‌پلاس و یا فروشگاه اینترنتی گلدیران پلاس از تخفیف و هدایای نقدی بهره‌مند شوید.

مزایای جشنواره منوط به شرایط زیر است:

* تخفیفات نقدی روی محصولات منتخب و به شرط نصب محصول: در این جشنواره تخفیفات محصول بر اساس جداول جشنواره در نظر گرفته شده است و پس از نصب محصولات به شماره شبای مشتریان واریز می‌گردد.

* هدایای نقدی برای همه: در این جشنواره، علاوه بر تخفیفات محصول، شانس برنده شدن مبالغ نقدی از ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای همه وجود دارد که بعد از نصب محصول به قید قرعه به مشتریان تعلق خواهد گرفت و پس از ارسال شماره شبای حساب مشتریان مبلغ آن از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی می‌گردد.

* مزایای این جشنواره مشروط به خرید محصولات قید شده در جدول جشنواره به‌همراه گارانتی گلدیران، از طریق نمایندگی‌های مجاز و نصب توسط شرکت گلدیران است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط جشنواره کافی است با شماره ۰۲۱۸۴۷۳۳ تماس بگیرید و یا به فروشگاه اینترنتی گلدیران پلاس مراجعه کنید.