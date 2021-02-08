اخذ دفاع از ۱۴ نفر در خصوص مشکلات استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان در خصوص ارتباط سازمان متبوع خود با مجلس شورای اسلامی گفت: ما به طور منظم با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی در ارتباط هستیم.

وی با اشاره به فواید ارتباط این سازمان با مجلس گفت: همکاران ما اشراف و اطلاعات خوبی در حوزه اجرا دارند و به همین علت هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارت می‌توانند کمک حال نمایندگان باشند و قوه مقننه از ظرفیت کارشناسی سازمان استفاده کند.

وی با بیان اینکه معتقدیم فرصت خوبی برای اصلاح برخی قوانین فراهم است، تصریح کرد: اگر قوانینی وضع شوند که قابلیت اجرا نداشته باشند، هم مجریان قانون و هم ناظران دچار مشکل می‌شوند و در حال حاضر در نظارت بر برخی قوانین با مشکل مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به سفر خود به استان خوزستان به منظور بررسی مشکلات مردم این استان، اظهار داشت: علی رغم ظرفیت‌های منحصر به فرد استان خوزستان، اما مردم آن با مشکلات مختلفی روبرو هستند و تاکنون نیز از ۲۷ نفر اخذ توضیح کرده‌ایم و برای ۱۴ نفر مرحله اخذ دفاع در جریان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستور مأموریت ویژه به بازرسی حوزه‌های «نیرو و ارتباطات» و «وزارت کشور و شهرداری‌ها» درخصوص مشکلات استان خوزستان، گفت: ظرف چند روز آینده به وزارت کشور در خصوص سوءمدیریت‌ها و صلاحیت مدیران استانی نیز اظهارنظر و پیشنهاد لازم ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از معاونان سازمان مأمور رسیدگی به موضوع و تهیه گزارش شده و در این زمینه از دستگاه‌های ملی همچون وزارت نفت، نیرو، کشور و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری و جمع‌بندی گزارش هستیم و از دستگاه‌ها توضیح خواسته‌ایم که چرا مطالبات استان از محل آلایندگی شرکت‌های نفتی پرداخت نشده که هنوز پاسخی نداده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه طرح فاضلاب بیشتر شهرستان‌های استان خوزستان یا ناقص است و یا اصلاً اجرا نشده، گفت: تاکنون اقدام جدی برای جمع‌آوری آب‌های سطحی انجام نشده و در حال حاضر با افزایش هزینه‌ها، هر کدام از پروژه‌های مهار آب‌های سطحی و تکمیل شبکه فاضلاب جداگانه به چند هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان درآمدهای اختصاص نیافته به استان را پیگیری می‌کند، افزود: از نمایندگان استان نیز می‌خواهیم در مجلس، ابهامات موارد آلایندگی و ارزش افزوده را برطرف کنند تا همه اعتبارات قانونی به استان تخصیص یابد.

وی با اشاره به مصادیق ترک فعل‌ها در استان خوزستان گفت: موارد متعددی از جمله موضوع شهرداری‌ها و آب و فاضلاب استان را به طور جد در حال پیگیری هستیم. همچنین نحوه هزینه کرد کمک‌هایی که شرکت‌های پتروشیمی و منطقه ویژه به بندر ماهشهر و بندر امام‌خمینی اختصاص دادند به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

در این دیدار سیدکریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان و مجتبی یوسفی نمایندگان اهواز، سیدمحمد مولوی و جلیل مختار نمایندگان آبادان، حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر، هندیجان امیدیه و بندر امام‌خمینی (ره)، حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد نماینده شادگان، سهراب گیلانی نماینده شوشتر و گتوند، محمد طلا مظلومی نماینده بهبهان و آغاجاری و عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغ ملک به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.