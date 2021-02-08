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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۳۴

رئیس دانشگاه خبر داد:

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران یک دوره به دلیل کرونا بستری شدند

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران یک دوره به دلیل کرونا بستری شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تمامی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یک دوره به دلیل کرونا بستری شدند اما اکنون همه به سلامت به کار خود بازگشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز ۲۰ بهمن در مراسم افتتاح مجموعه شتاب دهنده‌ها، اتاق‌های تمیز و چند شرکت دانش بنیان در برج فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایام بهمن ماه برای من که سال‌های طولانی در دانشگاه تهران تحصیل کرده ام و بهمن ۵۷ را دیده ام، ایام ترجمه امید است. تفاوت شور و حال بهمن ۵۷ با بهمن ۹۹ در این است که آنچه در دانشگاه دنبال آن هستیم ترجمه امید و تلاش به علم و دانش است.

وی افزود: برای من که دانشجوی پزشکی سال ۵۳ دانشگاه تهران بودم اکنون جای خرسندی است که شرکت‌های دانش بنیان با جوانان خلاق در دانشگاه شکل گرفته است.

کریمی با اشاره به شرایط کرونا برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: تمامی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یک دوره به دلیل کرونا بستری شدند اما اکنون همه به سلامت به کار خود بازگشته اند.

کد مطلب 5142030

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