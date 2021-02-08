بازگشت وریا غفوری به تمرینات استقلال بدون تعیین تکلیف!

به گزارش خبرنگار مهر، عصبانیت وریا غفوری در دیدار مقابل نساجی، تعویض او و غیبتش در تمرین روز گذشته آبی پوشان، این باشگاه را به کانون خبر در دو روز گذشته بدل کرده بود و در این خصوص گمانه زنی‌های فراوانی صورت گرفته بود.

وریا غفوری که گویا روز گذشته با در جریان گذاشتن پزشک تیم، در ریکاوری حضور پیدا نکرده بود، امروز در محل تمرین حاضر شد و همراه با سایر آبی پوشان تمرین کرد.

به نظر می‌رسد سوء تفاهمات بین او و باشگاه برطرف شده باشد تا بازگشت کاپیتان آبی‌ها به جمع بازیکنان، اتفاق خوبی را برای این تیم رقم زده باشد.

تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر دیداری مهم برابر سپاهان در پیش دارد که این بازی ساعت ۱۷:۱۰ روز شنبه ۲۵ بهمن در اصفهان برگزار می‌شود و محمود فکری در صورت صلاحدید می‌تواند از غفوری در این بازی مهم استفاده کند.