‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه قدر ولایت، به‌مناسبت میلاد بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) و فرزند برومندش حضرت امام خمینی (ره) و چهل‌ودومین فجر مبارک انقلاب اسلامی، طرح تهیه و توزیع ۴ هزار بسته مؤمنانه فرهنگی جهت اهدا به خانواده‌های معزّز استان کرمان، از سوی مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت در حال اجرا می‌باشد.

بر اساس این‌طرح ۵۰ درصد قیمت پشت جلد کتاب‌های بسته فرهنگی توسط خیرین و ۵۰ درصد دیگر آن توسط ناشرین جبهه فرهنگی انقلاب تأمین شده و به خانواده‌های شناسایی شده استان کرمان اهدا می‌گردد.

بنیاد علوی با تقبل نیمی از هزینه این ۴ هزار بسته مؤمنانه در این امر خداپسندانه و مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی که هر کاری می‌کنید یک پیوست فرهنگی داشته باشد مشارکت نموده است و ناشران جبهه انقلاب شرکت کننده در این طرح خداپسندانه شامل: پیام آزادی، رسول آفتاب، جمال، شهید کاظمی، راه یار، مهاجر، قدر ولایت می‌باشند که نیم دیگر هزینه این بسته‌ها را تقبل نموده‌اند.

در این ۴ هزار بسته، از ناشران یاد شده تعداد ۲۰۵ عنوان کتاب که مجموعاً ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ جلد می‌شود انتخاب شده و هر بسته به مبلغ پنجاه هزار تومان است. در این بسته‌ها برای مخاطبین کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال، کتاب‌های مناسب و چاپ جدید تدارک دیده شده است.

لازم به یاآوری است که از ماه مبارک رمضان (اردیبهشت سال جاری) تا قبل از این محموله تعداد ۱۰ هزار بسته مؤمنانه فرهنگی با کمک خیرین و ناشران جبهه انقلاب در مناطقی از جمله جنوب و شرق تهران، استان بوشهر و استان سیستان و بلوچستان همراه بسته‌های معیشتی توزیع شده است و این بسته‌ها نیز قرار است با بسته‌های معیشتی این بار در استان کرمان بین خانواده‌های شناسایی شده توزیع گردد.

خیرین از نهادها و سازمان‌ها و اشخاص می‌توانند در این امر مبارک با مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت همکاری نموده و میزان مشارکت خود را برای بسته‌های فرهنگی بعدی اعلام نمایند.

علاقه‌مندان جهت مشارکت در این طرح و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۶۶۴۱۱۱۵۱ ۶۶۴۶۹۹۵۸ ۰۹۳۵۲۳۰۰۵۶۴ تماس بگیرند.