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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸

حاجی‌دلیگانی در تذکر شفاهی:

استیضاح وزیر اقتصاد هرچه سریعتر اعلام وصول شود

استیضاح وزیر اقتصاد هرچه سریعتر اعلام وصول شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای بنده از هیئت رئیسه مجلس آن است که هر چه سریعتر تقاضای استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی به دلیل وضعیت بورس اعلام وصول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: آقای روحانی! اگر شما ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه مبنی بر خودکفایی در زمینه کشاورزی را مورد توجه قرار داده بودید، امروز مردم دغدغه تأمین مرغ، تخم‌مرغ، شکر و روغن خوراکی را نداشتند.

وی تأکید کرد: از قوه قضائیه انتظار است که با سلطان ترک فعل یعنی رئیس‌جمهور برخورد کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: وزیر کشور در دهم دی ماه اعلام کرد که صادرات ماسک و کیت تشخیصی آزاد می‌شود اما این ابلاغیه تا الان به گمرک نرسیده درحالی‌که ده‌ها هزار نفر در بخش تولید ماسک و دیگر لوازم مقابله با کرونا فعالیت می‌کنند و اگر این موضوع عملیاتی نشود، بسیاری از این افراد شغل خود را از دست می‌دهند.

حاجی‌دلیگانی ضمن انتقاد از وضعیت بازار بورس،تصریح کرد: تقاضای بنده از هیئت رئیسه مجلس آن است که هر چه سریعتر تقاضای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل وضعیت بورس اعلام وصول شود چرا که مردم در این زمینه در مصیبت هستند.

کد مطلب 5142105
زهرا علیدادی

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