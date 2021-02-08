سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیهیمی که پیش از این در سمت قائم مقام هیئت ژیمناستیک فارس فعالیت می‌کرد، ریاست هیئت‌های هاکی و دوچرخه‌سواری شهرستان شیراز را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین مدیر اسبق تربیت بدنی شهرداری شیراز بوده است.

او ضمن دریافت این ابلاغ ابراز امیدواری کرد که در دوره کوتاه انتقالی مسئولیت هیئت ژیمناستیک فارس بتوان با حمایت‌های مسئولان فدراسیون و ورزش استان همچنین با همکاری، همراهی و همدلی خانواده بزرگ ژیمناستیک در راستای ارتقا و تقویت این رشته ورزشی مادر گام‌های مؤثری برداشته شود.

در حکمی که از سوی دکتر زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک خطاب به سید علیرضا دیهیمی صادر شده است، چنین آمده: پیرو نامه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس، با توجه به استعفای جناب آقای سید کمال پاک فطرت از ریاست هیئت ژیمناستیک استان و پیشنهاد آن اداره کل، بدین‌وسیله جنابعالی به سرپرستی هیئت ژیمناستیک استان فارس منصوب می‌شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده است پتانسیل علاقه‌مند و فنی استان در انجام امور جاری هیأت و مهیا نمودن شرایط مناسب جهت مجمع و انتخابات موفق و موید باشید.