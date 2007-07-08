به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی درخصوص دیدگاه مثبت اتاق امریکا در گسترش روابط با ایران گفت: برنامه اتاق در دوره جدید از فعالیت خود، استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی امریکا است؛ به این معنا که بنای فعالیت اتاق بر ارتقای حضور اقتصادی ایران در اقتصاد جهان است. بنابراین سیاست جهش صادراتی اقتضاء می کند که ما از تمامی فرصت‌های پیش رو در بازارگشایی و حضور در بازارهای جهانی بهره گیریم.

نهاوندیان گفت: در گذشته نیز بنگاه‌های ایرانی در بازارهای اروپا و امریکا حضور داشته و در حال حاضر برخی نیت های سیاسی است که با اعمال تحریم اقتصادی، مانع از ادامه این حضور شده است.

وی افزود: طی سال های اخیر، در رابطه با صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای امریکا تصمیمات ضد و نقیضی گرفته شده که تبعا موضع اتاق ایران مقابله با مداخله دادن اهداف سیاسی در جریان آزاد تجارت جهانی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اظهار داشت: این فقط موضع اتاق بازرگانی نبوده و اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق بازرگانی امریکا نیز این موضع را دارند که اصولا از سوءاستفاده از ابزارهای تحریم اقتصادی در محدودکردن یا مسدودکردن مناسبات تجاری باید جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: البته مجموعه این حرکت ها باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های خارجی نظام باشد که سیاست خارجی ما نیز تاکنون بر تقویت و گسترش صادرات بوده و این برخی کشورها بودند که از ابزارهای ناموفق تحریم استفاده کردند.

ناکامی تیرهای تحریم بر علیه ایران

نهاوندیان گفت: قطعا جامعه تجاری و فعالان اقتصادی کشور از اعمال نیات سیاسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحریم های بی دلیل خرسند نیستند.

وی در خصوص چگونگی اثرگذاری تحریم ها در فعالیت های اقتصادی افزود: مطالعات انجام شده روی تحریم های اقتصادی بین المللی در 50 سال اخیر نشانگر این است که تحریم های اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده اند و حداقل این است که تحریم کننده را به اهداف از پیش تعیین شده خود نمی رساند وباید زیان های عدیده ای را تحمل کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: این زیان محدود به تحریم شونده نبوده و شامل تحریم کننده نیز می شود به نحوی که به تجارت و اقتصادی جهانی نیز لطماتی را وارد می سازد.

به گزارش مهر، نهاوندیان با بیان اینکه آنچه در طول بیش از 20 سال گذشته شاهد آن بودیم تحریم از سوی آمریکا است، گفت: اقتصاد ایران توانسته راه خود را یافته و به سرعت به سوی پیشرفت حرکت کند.

وی افزود: آنچه که در دو قطعنامه اخیر شورای امنیت اعمال شده در واقع اعمال محدودیت برای یک بانک ایرانی و برخی موسسات بوده و به هیچ وجه پوشانندگی فراگیری ندارد چراکه نمی تواند این خصوصیت را داشته باشد. البته آثار غیرمستقیمت محدودیت های سرویس دهی در برخی بانکها دیده شده که تبعا موسسات مالی و بانکی ما نیز باید تدابیر لازم را برای این معضل بیندیشند.

نهاوندیان تاکید کرد: راه‌های جایگزین برای مقابله با این تحریم ها باید به مشتریان بانکی ارایه شود.

وی گفت: نکته دیگر جنبه روانی تحریم بوده که به نظر می رسد اصلی ترین قسمت هدف و برنامه تحریم ها است. درچنین صورتی حتی در مورد کالاهایی که هیچگونه عنصر واقعی در جریان تامین آن وجود ندارد، جوسازی و القای محدودیت در عرضه برخی سوداگران می تواند قیمت بالاتری را به مشتری تحمیل کند.

نهاوندیان تصریح کرد: شاید قسمتی از این وظیفه شفاف سازی به عهده رسانه ها باشد که این جنبه های غیرواقعی و القایی تحریم را شناسایی و آشکارسازی کند تا مصرف کننده ناآگاهانه در مصرف افزایش قیمت مواداولیه و واسطه ای خود قرار نگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: آنچه مهم است مربوط به برخی کندی ها در جریان مبادلاتی است که از طریق یکی از بانکهای کشور صورت گرفته بود که با اعلام رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مذکور، تعهداتی ارایه شد که نباید مشکلی در ادامه راه بوجود آید.

نهاوندیان درباره توان بخش خصوصی در واردات بنزین، گفت: در صورت اجازه سیاست های دولت و اعلام نرخ برای عرضه خارج از سهیه بندی بنزین، بخش خصوصی توانایی واردات بنزین را دارد اما این نرخ باید با قیمت تمام شده واردات توازن داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: بخش خصوصی آمادگی حضور در این عرصه را نیز دارابوده و می توان پیش بینی کرد در این صورت، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پالایشگاه و تولید به جای واردات بیشتر شود ضمن اینکه ارزش افزوده ای که نصیب پالایشگاههای خارجی از واردات بنزین توسط ایران می شود، به جیب تولیدکنندگان ایرانی رفته و در راه اشتغال‌زایی برای کشور هزینه می شود.

لزوم احترام به انتخاب بخش خصوصی

نهاوندیان در پاسخ به سوال یکی از خبرگزاری ها مبنی براجباری بودن حضور نهاوندیان در مسند ریاست اتاق ایران و تحمیل این گزینه به بخش خصوصی کشور گفت: برداشتی که من از انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران دارم این است که نمایندگان بخش خصوصی کشورمان تصمیم گرفتند که فردی را از سوی جامعه دانشگاهی کشور در حوزه اقتصاد برای سکانداری این پارلمان انتخاب کنند بنابراین این امر، ضرورت ارتباط جدی میان صحنه تولید و صحنه علمی کشور را مورد تاکید قرار می دهد.

وی گفت: فردی که در حال حاضر در معرض تقدیم به جامعه بازرگانی و اقتصادی کشور قرار گرفته، عضوی از خانواده دانشگاهی و هیات علمی دانشگاههای کشور است و با مسئولیت های دولتی که در گذشته داشته، بی ارتباط است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در رابطه تاثیرسهمیه بندی بر صادرات توضیح داد: در سیستم تخصیص و توزیع بنزین حتما باید بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تولید و صنعت کشور را در نظرگرفت که این امر ناظر به این معنا است که نباید در روند روان انجام فعالیت های اقتصادی بنگاه‌ها به سبب سهمیه بندی بنزین کندی و کاهش حاصل شود.

وی تصریح کرد: قسمتی از این خلا باید توسط افزایش میزان سهمیه این افراد و قسمتی دیگر باید خارج از سیستم سهمیه بندی تامین شود.

نهاوندیان تاکید کرد که محاسبات نشان می دهد سهم هزینه سوخت در قیمت تمام شده کالا پایین است بنابراین به جای اینکه نگران اثرات تورمی سهمیه بندی بود، باید نگران قیمت تمام شده کالا باشیم چراکه نباید در دسترسی فعالان اقتصادی به بازار و عرصه های مختلف اقتصادی مشکلی ایجاد شود.

اصلاح قانون اتاق بازرگانی

نهاوندیان گفت: قانون انتخابات اتاق نیز جزئی از مسئولیتی است که به عهده هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی قرار گرفته بنابراین باید قانون اتاق را به صورت کلی با فضای جدید اقتصاد کشور متناسب و اصلاح کرد به نحوی که مسئولیت جدید اتاق و بخش خصوصی باید با قوانین محکم گوشزد شود.

اصل 44

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران با اشاره به عزم بوجود آمده درنظام برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: محدوده فعالیت های اقتصادی دولت کاهش یافته و نقش پررنگی به بخش خصوصی داده شده اما در این راستا راه دیگری جز اینکه بخش خصوصی، تشکل ها و کانون آنها یعنی اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته شده و در فرآیند تصمیم سازی ها، مشاوره این نهاد جدی گرفته شود.

نهاوندیان افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی دیدارهایی را در هفته جاری و هفته های آتی با سران سه قوه خواهند داشت که براساس برخی گفتگو ها با مسئولان، اتاق بتواند این عزم را در نحوه تعامل از پس با اتاق تجلی دهد.

توسعه گردشگری

وی وظیفه اتاق را سرمایه گذاری و کارآفرینی در تمامی حوزه های اقتصادی دانست و تاکید کرد: گردشگری از حوزه های مغفول مانده در اتاق است که پتانسیل مطلوبی برای اشتغال زایی و کسب درآمد ارزی دارد.

نهاوندیان گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این حوزه از اقتصاد ایران ابرازعلاقه های فراوانی داشته اند که نشانگر اهمیت این بخش است ضمن اینکه در سفر اخیر مسئولان اتاق بازرگانی ایران به ترکیه نیز یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث توسعه گردشگری بین دو کشور است.

نهاوندیان گفت: وقتی اینگونه مسائلی که به آینده مجموعه فعالیت های اقتصادی و سیاست ها برمی گردد، حادث می شود فرصتی برای نگاه مجدد، ارزیابی، اصلاح اقدامات و سیاست ها بوجود می آید که این موضوعی است که حتما بین اتاق بازرگانی و دستگاههای متولی توسعه صادرات باید مورد بحث قرار گیرد.

وی تعبیر موجود از جوایز صادراتی را تعبیری ناصحیح خواند و گفت: با اتخاذ سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز، در واقع هزینه ای برصادرکننده تحمیل شده که با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد داخلی، آنچه به عنوان جایزه صادراتی در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد، هزینه جبران اعمال سیاست مذکور است.

نهاوندیان ادامه داد: تبعا اگر اجراکردن سیاست جهش صادراتی برنامه چهارم توسعه جزو وظایف دولت است که جبران هزینه را برای صادرکنندگان کند، لذا وجود محدودیت منابع باید در بودجه دولت منظور شود که در این راستا منابع حاصل از خصوصی سازی یکی از مصارف تقویت بنیه صادرات و تولید کشور است.

تثبیت نرخ ارز برحسب یورو

نهاوندیان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: در اتصال مبنای دلار به یورو تبعا اقدامات هماهنگی را باید در نظر داشت.

وی تصریح کرد: کشورهای هدف برای صادرات کالاهای ایرانی بسیار مهم است ضمن اینکه در کنار این امر، چگونگی موضوع نرخ برابری آنها با نرخ مبنا باید از موضوعات موردتوجه کارشناسان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: نکته مهم این است که اگر ما در سیاست ارتقای صادرات غیرنفتی جدی هستیم، حتما می بایست هزینه تورم داخلی را بر گردن صادرکننده نگذاریم.

نهاوندیان گفت: این امر یا در سیاست های ارزی و یا در تصمیمات جبران هزینه باید تلافی شود چراکه صادرکننده به اندازه کافی مشکل حضور و ورود در بازارهای جهانی و رقابت های تنگاتنگ در این بازارها را دارد.

وی تاکید کرد: اگر تصمیماتی مبنی بر معاف کردن صادرکنندگان از عوارض را داریم نباید بار دیگر تصمیمات اقتصادی را به دوشش بگذاریم.

نهاوندیان در این خصوص گفت: قطعا مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی توانمندسازی خواهد شد تا در راستای ارتباط و استفاده از مراکز پژوهشی و دانشگاههای کشور قرار گیرد به نحوی که این مرکز در واقع حلقه پیوند استفاده از تحقیقات اتاق های بازرگانی و صنایع معادن قرار گیرد.

استقلال اتاق‌های شهرستانها

وی افزود: در مورد بازنگری در قانون اتاق با توجه به فضای جدید اقتصاد کشور، برنامه هایی تدوین شده که البته با استفاده از تجربیان سایر اتاق ها باید این اصلاحیه صورت گیرد اما قطعا در قانون جدید اتاق، آنچه که اقتضائات پیوند گسترده با تشکل های داخلی و اقتصاد جهانی است، باید مورد توجه قرار گیرد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اتاق ایران تنها منحصر به ساختمان واقع در خیابان طالقانی تهران نیست بکله مجموعه اتاقهای سراسرکشور است و اتاق ایران باید همه اتاقها، تشکلها و نهادهای مدنی بخش خصوصی را نمایندگی کرده و در عین حالیکه اتاقهای شهرستان امورات خود را به خوبی انجام دهند، بحث عمده باید این باشد که ما در فضای جدید باید مجموعه اتاقها را در ارتقا نقش کمک داده و مساله توزیع اختیار و مسئولیت بین اتاقها را مورد توجه قرار دهیم.

وی گفت: افزایش سطح اختیار و مسئولیت مجموعه اتاقهای شهرستان است که می تواند تقسیم کارمنطقی را برای مجموعه اتاق صورت دهد.