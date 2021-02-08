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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۵۳

سعادتی در تذکر شفاهی:

مردم توان خرید ندارند/ دولت بر قیمت‌ها نظارت کند

مردم توان خرید ندارند/ دولت بر قیمت‌ها نظارت کند

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از مردم توان خرید ندارند و دولت باید برای رفع گرانی ها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: دولتمردان بدانند که وضعیت و حالِ مردم از نظر اقتصادی بسیار خراب است و آنان توانِ خرید ندارند.

وی بیان کرد: سوال بنده از دولتمردان آن است که این چه وضع مدیریت است و چرا آنان برای رفع گرانی ها کاری نمی کنند و نظارتی بر قیمت ها نمی شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی برخی از محصولات چون موز و خیار، تصریح کرد: دولت مدام درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار می کند اما تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی روی سفر مردم دیده نمی شود.

سعادتی بیان کرد: متأسفانه مردم در استان های شمالی برای تأمین کود شیمیایی، سوخت و سم دچار مشکل هستند و وزارتخانه های مربوطه باید اقدامات عاجل را برای حل این مشکلات انجام دهند.

کد مطلب 5142120
زهرا علیدادی

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