به گزارش خبرگزاری مهر، «نمایش دموکراسی سفارشی» به کارگردانی میلاد جباری مولانا تا ۳۰ بهمن هر شب ساعت ۱۸ در باغ موزه قصر اجرا می شود.
«دموکراسی سفارشی» در ادامه نمایش های «زمان در حبس قصر» و «کمیته مشترک» که در سال های قبل در زندان قصر و موزه عبرت اجرا شد، به صحنه میرود.
در توضیح این اثر نمایشی آمده است: «رویکرد این نمایش متفاوت از نمایش های گذشته و منحصر به یک مقطع تاریخی خاص همچون انقلاب اسلامی ایران نیست، بنابراین محدودیت زمانی ندارد و مخاطب در آن به یک خلا زمان و مکانی رفته و به نظاره جلسهای خاص می نشیند که زمینه ساز تفکر مخاطب میشود. مخاطب این کار در قالب یک فرد متهم در ابتدای نمایش، برایش پرونده سازی شده، مورد بازجویی و سوال و جواب قرار میگیرد و در نهایت باتوجه به اتفاقاتی که طی مسیر رخ میدهد به تفکر واداشته میشود. در واقع تماشاگر نمایش، رفتار خود را با دیدن وقایع تاریخی، بررسی کرده و به فکر فرو می رود که اگر در دورههای مختلف تاریخی حضور داشت، چطور رفتار و زندگی می کرد.»
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