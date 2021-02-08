  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

رئیس بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

اعزام ۱۷ تیم پزشکی به مناطق کم برخوردار کرمانشاه

اعزام ۱۷ تیم پزشکی به مناطق کم برخوردار کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس جامعه پزشکی استان کرمانشاه از اعزام ۱۷ تیم پزشکی به مناطق کم برخوردار استان کرمانشاه خبر داد.

رضا منصوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیم‌های پزشکی در مناطق کم برخوردار استان کرمانشاه، اظهار کرد: تیم‌های پزشکی بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه به صورت ماهیانه در مناطق کم برخوردار حضور پیدا می‌کنند تا به توانند در جهت تخصص خود به مردم خدمت کنند.

وی افزود: به مناسبت دهه فجر اعزام ۱۷ تیم پزشکی را به مناطق کم برخوردار استان کرمانشاه را داشته‌ایم که شامل متخصصین داخلی، گوارش، اطفال و … بوده‌اند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: انجام تمام کارهای پزشکی اعم از ویزیت، بستری و انجام عمل‌های جراحی در صورت نیاز بیماران رایگان است و هدف اصلی پزشکان ارائه خدمات به مردم است.

منصوری با اشاره به صدمات بیماری کرونا به قشر محروم و کم برخوردار استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این راستا تعدادی بسته‌های معیشتی آماده شده است که در بین خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

کد مطلب 5142129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها