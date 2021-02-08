اعزام ۱۷ تیم پزشکی به مناطق کم برخوردار کرمانشاه

رضا منصوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیمهای پزشکی در مناطق کم برخوردار استان کرمانشاه، اظهار کرد: تیمهای پزشکی بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه به صورت ماهیانه در مناطق کم برخوردار حضور پیدا میکنند تا به توانند در جهت تخصص خود به مردم خدمت کنند.
وی افزود: به مناسبت دهه فجر اعزام ۱۷ تیم پزشکی را به مناطق کم برخوردار استان کرمانشاه را داشتهایم که شامل متخصصین داخلی، گوارش، اطفال و … بودهاند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: انجام تمام کارهای پزشکی اعم از ویزیت، بستری و انجام عملهای جراحی در صورت نیاز بیماران رایگان است و هدف اصلی پزشکان ارائه خدمات به مردم است.
منصوری با اشاره به صدمات بیماری کرونا به قشر محروم و کم برخوردار استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این راستا تعدادی بستههای معیشتی آماده شده است که در بین خانوادههای نیازمند توزیع خواهد شد.
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