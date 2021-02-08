به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام مدیرعامل شرکت مترو با اعلام مطلب فوق افزود: پست برق امیرکبیر که پیش از این بخشی از برق خط ۴ را تأمین می‌کرد، با کابل‌کشی‌های لازم و انجام اقدامات تکمیلی، حالا بخش میانی خط ۳ را نیز پوشش خواهد داد.

پست برق قلعه‌مرغی (آزادگان) نیز ۹ ایستگاه در بخش جنوبی خط ۳ (آزادگان تا چهارراه ولی عصر (عج)) و ۸ ایستگاه در بخش میانی خط ۷ (مولوی تا نواب) را تغذیه خواهد کرد تا به این ترتیب ضمن پایدارسازی جریان برق در خطوط مورد اشاره، شرایط مطمئن‌تری برای سرویس‌دهی قطارها فراهم آید. نکته حائز اهمیت آنکه تمام مراحل طراحی، ساخت، تجهیز و کنترل نهایی این پست‌های برق، توسط شرکت‌های ایرانی و با پیشرفته‌ترین فناوری روز دنیا صورت پذیرفته است.

گفتنی است کار ساخت پست‌های برق امیرکبیر و آزادگان از مدتها قبل شروع شده و اگر قرار باشد چنین پست‌های برقی با هزینه‌های امروزی ساخته شود، رقمی بالای یکصد و پنجاه میلیارد تومان برای هر پست برق لازم است.

البته پست‌های مورد اشاره با هزینه‌ای به مراتب کمتر از آنچه عنوان شد، احداث شده‌اند و امروز با تکمیل سیستم کابل‌کشی آنها، جریان برق مطمئن‌تری در خطوط ۳، ۴ و ۷ خواهیم داشت.