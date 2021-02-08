بورس حیاط خلوت وزارت اقتصاد شده /دولت دست رانت خواران را قطع کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار و قیمت اجناس عملکرد قابل قبولی نداشته است، چرا که هر روز شاهد گرانی کالاهای اساسی مردم چون روغن، مرغ و تخم مرغ هستیم.

وی بیان کرد: همچنین قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد هر روز در حال افزایش است و دلال ها قیمت مصالح ساختمانی را تعیین می کنند و لازم است وزارت صمت نظارت بیشتری بر بازار مصالح ساختمانی داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بازار بورس گفت: سوال بنده از دولتمردان آن است که متولی بازار بورس چه کسی است و مگر نباید دولت در این زمینه پاسخگو باشد؟ رئیس جمهور، مردم را دعوت به حضور در بازار بورس کرد و مردم هم سرمایه‌های اندک خود را برای رونق تولید وارد بازار بورس کردند و لازم است دولت امروز پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: بورس تبدیل به حیاط خلوت وزارت اقتصاد شده و آنان هر گونه که می خواهند و به صورت دستوری با بازار سرمایه برخورد می‌کنند و دولت باید در بورس شفاف سازی و دست رانت خواران را قطع کند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: کسانی که مردم را به بورس دعوت کردند در مقابل این دعوت باید احساس مسئولیت کنند و پاسخگو باشند.