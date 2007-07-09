زباله های ساختمانی و مسکونی در جاده ها بیداد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیگدلی عصر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در ساری افزود: متاسفانه برخی شهرهای استان زباله های ساختمانی و نخاله های مسکونی خود را در حاشیه جاده ها پراکنده می کنند.

وی تصریح کرد: قصد داریم با نصب علائم رانندگی هشدار دهنده و علائم ایمنی و خط کشی جاده ها میزان تصادفات را کاهش دهیم.

بیگدلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود 7 دستگاه خط کشی در راههای استان مازندران اظهار داشت: تا پایان سال جاری خط کشی تمامی جاده های روستایی استان به پایان خواهد رسید.

مدیر کل راه و ترابری مازندران خاطر نشان کرد: نصب سرعت گیر در جاده های استان باعث اختلال در راه ها شده و بر اساس نظر سنجی ها در جاده هایی که سرعت گیر نصب شده میزان تصادفات در آن مسیرها افزایش یافته است.

بیگدلی افزود: طرح ارتقا ایمنی جاده ها به فرمانداری های استان ارسال شده تا در جهت تسریع و ایمنی جاده های استان گام هایی صورت گیرد.

وی تعداد نقاط حادثه خیز استان مازندران را 269 نقطه در سال های گذشته عنوان کرد و یادآور شد: حذف 150 نقطه حادثه خیز استان صورت گرفته است و تا پایان برنامه چهارم توسعه 119 نقطه حادثه خیز باقیمانده از بین خواهد رفت.

بیگدلی در ادامه میزان اعتبارات ملی و استانی امسال این اداره کل را 77 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: این میزان نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد نشان می دهد.

مدیر کل راه و ترابری مازندران با بیان اینکه ایجاد قطار هوایی در استان امکان پذیر نخواهد بود خاطر نشان کرد: در صورتی که قوانین مربوط به حریم جاده ها فراهم شود شاید بتوان امیدهای بیشتری در احداث این پروژه مهم گام برداشت.

وی کمبود پیمانکار توانمند و مجرب در استان را یکی از مشکلات حوزه راهسازی استان دانست و افزود: در هر 100 کیلومتر یک تا 10 مورد تجاوز به حریم جاده های مازندران صورت می گیرد.

بیگدلی در پایان تاکید کرد: 97 درصد حمل و نقل مازندران جاده ای بوده و 45 درصد کشته شدگان مازندران در جاده ها عابران پیاده تشکیل می دهند.