پیش بینی۴ هزارمیلیارد ریال برای فاضلاب روباز مسجدسلیمان در بودجه

محمد پاکدل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در صورت تصویب بودجه، این اعتبار به صورت مرحله به مرحله پرداخت خواهد شد و پروژه ساخت فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان از سال آینده آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: مردم مسجدسلیمان سال‌های طولانی است که با معضلات ناشی از سیستم فاضلاب روباز مواجه هستند و این امر برازنده یک منطقه‌ای نیست که خاستگاه صنعت نفت کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضلاب در شهرستان مسجدسلیمان از طریق ۳۰ کیلومتر کانال‌های روباز دفع می‌شود و مردم این منطقه از شبکه فاضلاب شهری استاندارد و زیرزمینی محروم هستند.

در هفته‌های اخیر دو کودک در کانال‌های فاضلاب روباز شهرستان مسجدسلیمان سقوط کردند که هر دو کودک در این حادثه دچار صدمات جسمی جدی نشده‌اند و نجات یافتند.