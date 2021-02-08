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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۶

فرماندار مسجدسلیمان خبر داد؛

پیش بینی۴ هزارمیلیارد ریال برای فاضلاب روباز مسجدسلیمان در بودجه

پیش بینی۴ هزارمیلیارد ریال برای فاضلاب روباز مسجدسلیمان در بودجه

مسجدسلیمان- فرماندار مسجدسلیمان از پیش‌بینی اختصاص چهار هزار میلیارد ریال برای توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب این شهرستان در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

محمد پاکدل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در صورت تصویب بودجه، این اعتبار به صورت مرحله به مرحله پرداخت خواهد شد و پروژه ساخت فاضلاب شهرستان مسجدسلیمان از سال آینده آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: مردم مسجدسلیمان سال‌های طولانی است که با معضلات ناشی از سیستم فاضلاب روباز مواجه هستند و این امر برازنده یک منطقه‌ای نیست که خاستگاه صنعت نفت کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضلاب در شهرستان مسجدسلیمان از طریق ۳۰ کیلومتر کانال‌های روباز دفع می‌شود و مردم این منطقه از شبکه فاضلاب شهری استاندارد و زیرزمینی محروم هستند.

در هفته‌های اخیر دو کودک در کانال‌های فاضلاب روباز شهرستان مسجدسلیمان سقوط کردند که هر دو کودک در این حادثه دچار صدمات جسمی جدی نشده‌اند و نجات یافتند.

کد مطلب 5142180

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