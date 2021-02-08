به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ملایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه نهایی برنامه ریزی بزرگداشت یوم الله ۲۲ بهمن بیان کرد: امسال با توجه به شیوع کرونا و ضرورت توجه به سلامت مردم، ویژه برنامه‌های شب و روز یوم الله ۲۲ بهمن به صورت متفاوت از سنوات گذشته برگزار می‌شود.

وی برگزاری مراسم صبر و شکر و گلبانگ الله اکبر را یکی از برنامه‌های مهم دانست و گفت: این برنامه در شب ۲۲ بهمن به صورت سراسری در ساعت ۲۱ شب برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ملایی با بیان اینکه برای بزرگداشت یوم الله بهمن تدابیر و ابتکارات خاصی توسط شورا اتخاذ شده است، گفت: راهپیمایی خودرویی خانوادگی در سراسر استان به شیوه مقتضی و حسب اطلاع رسانی هر شهرستان، راهپیمایی مجازی، اجرای سرود در میادین مهم شهر از راه‌های جایگزین برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در مراسم جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی fajr.ccoip.ir در راهپیمایی مجازی شرکت کنند.

وی با اشاره به راهپیمایی خودرویی، اظهار کرد: مراسم راهپیمایی خودرویی در مرکز استان ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۲ بهمن از تقاطع بلوار امام رضا (ع) و صیاد شیرازی آغاز و در امتداد خیابان پاسداران تا مزار شهدای گمنام خیابان پاسداران ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام ملایی افزود: از مردم انقلابی و همیشه در صحنه دعوت می‌شود ضمن تزئین خودروها با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب اسلامی و پرچم‌های الوان حضوری با صلابت و پرشور به نمایش بگذارند.

وی بیان کرد: سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین تویسرکانی، نماینده ولی فقیه در بسیج مستضعفین کشور ساعت ۱۲:۳۰ ظهر یوم الله ۲۲ بهمن به صورت زنده از شبکه‌هایی رادیویی و تلویزیونی استان پخش می‌شود.