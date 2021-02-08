مس تیم زیرکی است و باید مراقب باشیم/ سیدجلال ستون تیم است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری که همانند گذشته به جای یحیی گل محمدی در نشست خبری بازی پرسپولیس حضور یافته بود، شرایط این تیم پیش از دیدار با مس رفسنجان را تشریح کرد.
مربی پرسپولیس گفت: مس رفسنجان باشگاهی است که ساختار و امکانات مناسبی دارد. حضور این تیمها در لیگ برتر جذابیت خوبی به لیگ میدهد و کار را برای مربیان و بازیکنان راحتتر میکنند. آنها گروه فنی خیلی خوب و فنی و زحمت کشی دارند. تا اینجای کار، مس پدیده لیگ برتر بوده است و خیلی خوب کار کرده است.
مطهری گفت: باید خیلی مراقب باشیم. این تیم را خوب بررسی کردهایم. مس تیمی است که زیرکانه فوتبال بازی میکند. آنها در بخش انتقال از دفاع به حمله خیلی خوب عمل میکنند. استراتژی آنها ضد حمله و دفاع تیمی خوب است. باید این بخش از کارشان را کنترل کنیم. تمام تیمها مقابل پرسپولیس فشرده بازی میکنند و دنبال ضد حمله هستند. برنامههای خودمان را داریم و بازی مالکانه را انجام خواهیم داد. باید در آن بخش که گفتم مراقب مس باشیم.
وی تصریح کرد: تمام بازیهای لیگ سخت است ولی ما پرسپولیس با ذهن برنده خواه هستیم. میتوانید سر تمرین این ذهنیت و حس بردن را متوجه شوید. بازیکنان دنبال این هستند با صداقت و تعهد تمام کار کنند و برای باشگاهشان زحمت بکشند. نمونه بارز آنها سیدجلال حسینی ستون و لیدر تیم است. میبینید که او چطور تا لحظه آخر می جنگد. بنابر لزوم، بعضی از بازیکنان در پستهای غیر تخصصی بازی کردند که از آنها کمال تشکر را دارم. همه نفرات تلاششان را به کار میبرند تا پرسپولیس بزرگی کند.
مربی پرسپولیس درباره نبردنهای متوالی مس در ابتدای فصل و بهتر شدن روند این تیم در ادامه لیگ، خاطرنشان کرد: عادت ندارم راجع به تیمهای دیگر صحبت کنم. مس سال اول حضورش در لیگ برتر را تجربه میکند. زمانی که به لیگ برتر می آیید تغییرات زیادی دارید و نیاز به هماهنگی دارید. مس در پنج هفته اول به برد نرسید ولی به مرور بهتر شدند. آنها تیم قابل احترامی هستند.
مطهری درباره اینکه مهدی مهدی خانی برای حل مشکل گلزنی به پرسپولیس اضافه شده بود اما هنوز گلی به ثمر نرسانده است، تاکید کرد: اینطور نیست که مهدی برای حل مشکل گلزنی آمده باشد. کادر فنی صلاح میداند چطور از بازیکن بازی بگیرد. فقط به فکر حل مشکل گلزنی نیستم. مهدی قبلاً شرایط بدنی خیلی خوب نداشت ولی به تدریج بهتر شده است. تمام بازیکنان باید در پرسپولیس بجنگند و رقابت کنند و خودشان را تحمیل کنند.
وی در خصوص اینکه محمد ربیعی سرمربی مس گفته بود برای بازی با پرسپولیس یک لشکر مصدوم دارد، گفت: ما مربیان همیشه با چالش مصدومیت مواجه هستیم. برای ما هم رخ داده است. مصدومیت و محرومیت اجتناب ناپذیر است. مهم است که همیشه «تیم» باشیم و کار تیمی را از دست ندهیم.
مربی پرسپولیس با اشاره به اضافه شدن مهدی ترابی به این تیم خاطرنشان کرد: مهدی هم از نظر فنی و هم اخلاقی بازیکن قابلی است. به قول پلاتینی بعضی بازیکنان نه بازیکن شماره ۹ هستند و نه شماره ۱۰؛ بلکه ۹.۵ (نه و نیم) هستند. خصوصیات بازی مهدی طوری است که نمیشود گفت مهاجم صِرف یا هافبک صرف است. او بین این دو است و میتواند به ما کمک کند. وضعیت بازیکنان دیگر را هم بررسی میکنیم. اگر شرایط مهیا باشد بازیکنان دیگری را جذب میکنیم.
مطهری در پایان گفت: از مدیرعامل و هیات مدیره باشگاه تشکر میکنم. از زمانی که آمدهاند سعی کردند آرامش را به تیم تزریق کنند. کادر فنی هم با فراغ بال کارش را انجام میدهد.
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