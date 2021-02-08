پایان جام ایران زمین با قهرمانی کاراته کاهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، شانزدهمین دوره رقابتهای بین المللی کاراته جام ایران زمین با حضور ۱۶۰۰ شرکت کننده از ۱۷ کشور در بخش‌های کاتا و اجرای فرم به صورت آنلاین برگزار شد.

این مسابقات را بیش از ۴۰ داور جهانی و آسیایی و ملی قضاوت کردند که در پایان و در ده سنی نونهالان تیم‌های ایران، آلمان، روسیه و هند، در رده سنی نوجوانان ایران، آذربایجان، عمان و روسیه، در رده سنی جوانان، ایران، سوئیس، کانادا و عمان عناوین اول تا سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

همچنین کاراته کاهای رده سنی امید تیم ایران بر سکوی نخست ایستاده و تیم‌های بلژیک، عراق و گرجستان عناوین بعدی را کسب کردند. در رده سنی بزرگسالان، ایران، چین، کره جنوبی، عراق و در رده سنی پیشکسوتان ایران، گرجستان، ارمنستان و آلمان موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

در مجموع رده‌های سنی نیز ایران قهرمان شد. عراق دوم بر جای دوم ایستاد، چین سوم، عمان، کره جنوبی و بلژیک هم رتبه‌های بعدی را کسب کردند. این مسابقه در قسمت‌های ناشنوایان، پاراکاراته و سلاح‌های رزمی نیز برگزار شد و در این بخش‌ها نیز ایران اول شد.