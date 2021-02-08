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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

پایان جام ایران زمین با قهرمانی کاراته کاهای ایران

پایان جام ایران زمین با قهرمانی کاراته کاهای ایران

شانزدهمین دوره رقابتهای کاراته بین المللی جام ایران زمین با قهرمانی نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، شانزدهمین دوره رقابتهای بین المللی کاراته جام ایران زمین با حضور ۱۶۰۰ شرکت کننده از ۱۷ کشور در بخش‌های کاتا و اجرای فرم به صورت آنلاین برگزار شد.

این مسابقات را بیش از ۴۰ داور جهانی و آسیایی و ملی قضاوت کردند که در پایان و در ده سنی نونهالان تیم‌های ایران، آلمان، روسیه و هند، در رده سنی نوجوانان ایران، آذربایجان، عمان و روسیه، در رده سنی جوانان، ایران، سوئیس، کانادا و عمان عناوین اول تا سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

همچنین کاراته کاهای رده سنی امید تیم ایران بر سکوی نخست ایستاده و تیم‌های بلژیک، عراق و گرجستان عناوین بعدی را کسب کردند. در رده سنی بزرگسالان، ایران، چین، کره جنوبی، عراق و در رده سنی پیشکسوتان ایران، گرجستان، ارمنستان و آلمان موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

در مجموع رده‌های سنی نیز ایران قهرمان شد. عراق دوم بر جای دوم ایستاد، چین سوم، عمان، کره جنوبی و بلژیک هم رتبه‌های بعدی را کسب کردند. این مسابقه در قسمت‌های ناشنوایان، پاراکاراته و سلاح‌های رزمی نیز برگزار شد و در این بخش‌ها نیز ایران اول شد.

کد مطلب 5142187

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